उपचुनाव का एलान: तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों की 5 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव
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Published : September 8, 2026 at 4:57 PM IST
चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की खाली विधानसभा सीटों और असम की एक संसदीय सीट के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है. विधानसभा की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वो हैं तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम और पुडुचेरी की थट्टांचावडी सीट. वहीं, असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा. इन सीटों पर 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी. असम में नागांव संसदीय सीट के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 10 फरवरी को जारी की गई थी, इसके बाद पुडुचेरी में थट्टांचवडी विधानसभा सीट के लिए 14 फरवरी को जारी की गई थी. तमिलनाडु में मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 23 फरवरी को जारी की गई थी.
चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की खाली विधानसभा सीटों और असम की एक संसदीय सीट के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है. विधानसभा की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वो हैं तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम और पुडुचेरी की थट्टांचावडी सीट. वहीं, असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा. इन सीटों पर 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी. असम में नागांव संसदीय सीट के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 10 फरवरी को जारी की गई थी, इसके बाद पुडुचेरी में थट्टांचवडी विधानसभा सीट के लिए 14 फरवरी को जारी की गई थी. तमिलनाडु में मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 23 फरवरी को जारी की गई थी.