दिवाली से ठीक पहले दिल्ली में 10 हजार करोड़ के व्यापार पर संकट! CTI ने 'रामलीला मार्च' को टालने की उठाई मांग

दिवाली से पहले में राजधानी दिल्ली का व्यापारिक माहौल एक बड़े संकट के साये में नजर आ रहा है. आगामी धनतेरस और दिवाली से ठीक पहले दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी दलों और कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित एक विशाल रैली ने दिल्ली भर के दुकानदारों और व्यापारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. व्यापारियों की संस्था 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर यह रैली अपने तय समय पर होती है, तो इससे दिल्ली के व्यापार को 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का भारी-भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसे लेकर सोमवार को CTI ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी को बाकायदा पत्र भेजा है. इस पत्र के माध्यम से CTI ने जनहित और व्यापारियों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस रैली को दिवाली और भैया दूज यानी महज 10 दिनों के लिए, 10 नवंबर के बाद तक टालने की मांग की है. CTI का कहना है कि दिवाली और त्योहारों का मुख्य खरीदारी सीजन बीत जाने के बाद इस रैली को किसी भी समय आयोजित किया जा सकता है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन त्योहारों के पीक सीजन में मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों के आसपास ऐसी बड़ी रैलियों से लाखों छोटे-बड़े व्यापारियों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ता है.