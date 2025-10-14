राजस्थान के जैसलमेर में सड़क पर बस धू-धू कर जलने लगी.सेना के वॉर म्यूजियम के पास मंगलवार को लोगों से भरी बस में अचानक आग लग गई. हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं, जिन्हें जोधपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है.

एक राहगीर ने बताया कि दूर सड़क पर धुआं उठ रहा था, थोड़ा पास गए तो देखा बस जल रही थी.फायर ब्रिगेड पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया.

मौके पर पहुंची दमकल , जिला प्रशासन और आर्मी की टीमों ने राहत बचाव का काम शुरू किया. दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.