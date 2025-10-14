ETV Bharat / Videos

जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 20 यात्रियों की मौत

ETV Bharat Hindi Team

October 14, 2025

राजस्थान के जैसलमेर में सड़क पर बस धू-धू कर जलने लगी.सेना के वॉर म्यूजियम के पास मंगलवार को लोगों से भरी बस में अचानक आग लग गई. हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं,  जिन्हें जोधपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है.

एक राहगीर ने बताया कि दूर सड़क पर धुआं उठ रहा था, थोड़ा पास गए तो देखा बस जल रही थी.फायर ब्रिगेड पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया.

मौके पर पहुंची दमकल , जिला प्रशासन और आर्मी की टीमों ने राहत बचाव का काम शुरू किया. दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

