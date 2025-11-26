ETV Bharat / Videos

बुरहानपुर में लक्ष्मीनारायण देव का 196वां पाटोत्सव, 5 पवित्र नदियों के जल से हुआ जलाभिषेक - BURHANPUR LAXMINARAYAN DEV PATOTSAV

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 8:50 PM IST

बुरहानपुर: शहर के सीलमपुर क्षेत्र में स्थित अतिप्राचीन श्री स्वामीनारायण मंदिर में बुधवार को लक्ष्मीनारायण देव का 196वां पाटोत्सव मनाया गया. पूरा मंदिर परिसर भक्ति, भजन और मंत्रोच्चारण से गूंज उठा. सैकड़ों श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल होकर ताप्ती नदी से जल लेकर मंदिर पहुंचे. पुजारी ने नर्मदा, ताप्ती सहित 5 पवित्र नदियों के जल से भगवान का जलाभिषेक किया. इस दौरान जलाभिषेक में 501 लीटर दूध, केसर, शक्कर, विभिन्न फलों के रस और सुगंधित इत्र का विशेष रूप से उपयोग किया गया. जलाभिषेक के बाद महाआरती की गई और भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए, जिनमें मिठाइयां, फल, सूखे मेवे और पारंपरिक व्यंजन शामिल थे.

BURHANPUR LAXMINARAYAN DEV TEMPLE
LAXMINARAYAN DEV 196 TH PATOTSAV
JALABHISHEK WITH 5 RIVERS WATER
BURHANPUR NEWS
BURHANPUR LAXMINARAYAN DEV PATOTSAV

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

संपादक की पसंद

गांव का जर्जर स्कूल बनाने अमेरिका से ली रिटर्न फ्लाइट, लाड़ली बहनों को सिखाया माइक्रोफाइनेंस

ग्रामीण महिलाओं की बदरवास ब्रांड की जैकेट, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक डिमांड

किसानों ने कपास की फसल में मवेशी छोड़ा, MSP के लिए खंडवा जाने से किया इनकार

छतरपुर के ITI कॉलेज में UP से बुलाए फर्जी परीक्षार्थी, मुन्ना भाइयों समेत 17 के खिलाफ FIR

