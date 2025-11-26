बुरहानपुर: शहर के सीलमपुर क्षेत्र में स्थित अतिप्राचीन श्री स्वामीनारायण मंदिर में बुधवार को लक्ष्मीनारायण देव का 196वां पाटोत्सव मनाया गया. पूरा मंदिर परिसर भक्ति, भजन और मंत्रोच्चारण से गूंज उठा. सैकड़ों श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल होकर ताप्ती नदी से जल लेकर मंदिर पहुंचे. पुजारी ने नर्मदा, ताप्ती सहित 5 पवित्र नदियों के जल से भगवान का जलाभिषेक किया. इस दौरान जलाभिषेक में 501 लीटर दूध, केसर, शक्कर, विभिन्न फलों के रस और सुगंधित इत्र का विशेष रूप से उपयोग किया गया. जलाभिषेक के बाद महाआरती की गई और भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए, जिनमें मिठाइयां, फल, सूखे मेवे और पारंपरिक व्यंजन शामिल थे.