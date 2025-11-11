ETV Bharat / Videos

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में बंपर वोटिंग, अब 14 नवंबर का इंतजार, किसके सिर सजेगा 'ताज' ? - BUMPER VOTING IN THE SECOND PHASE

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 10:01 PM IST

2 Min Read
 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया . इसी के साथ पत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई. अब 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी. इस बार का मतदान प्रतिशत अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि 1952 से अबतक कभी भी इतनी वोटिंग नहीं हुई थी.  चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 68.81 प्रतिशत मतदान हुआ है. दोनों चरण को मिलाकर 66.90% मतदान हुआ है. हालांकि फाइनल रिपोर्ट के बाद आंकड़ा बढ़ सकता है.  

 गया के नक्सल प्रभावित इलाके में इस बार माहौल बदला हुआ दिखा. जिस जगह पर कभी गोलिया बरसाई जाती थी. वहां बिना डर के लोगों ने वोटिंग की. तो बोधगया विधानसभा सीट पर बौद्ध भिक्षुओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया. बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में एक महिला प्रसव के 8 घंटे बाद नवजात को गोद में लेकर वोटिंग के लिए पहुंची.  

फारबिसगंज में मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ. यहां बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प हुई. मौके पर पुलिस-प्रशासन ने पहुंचकर हालात को संभाला.

मधुबनी में लोक गायिका और अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने मतदान किया.

बगहा में मतदान को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया. 

सासाराम और कैमूर में कई जगहों पर पिंक और मॉडल बूथों पर बड़ी संख्या में लोगों ने वोटिंग की. 

पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ. यहां  सीसीटीवी और लाइव वेबकास्टिंग से लैस 4,095 मतदान केंद्र बनाए गए थे.

तो बिहार में दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग संपन्न हो गई. कौन बनेगा सत्ता का सरताज? किसके सिर सजेगा बिहार का ताज ? इसके लिए आपको करना पड़ेगा 14 नवंबर तक इंतजार.

BIHAR 2ND PHASE BAMPER VOTING
BUMPER VOTING IN THE SECOND PHASE
बिहार विधानसभा चुनाव
दूसरे फेज में बंपर वोटिंग
BUMPER VOTING IN THE SECOND PHASE

ETV Bharat Hindi Team

