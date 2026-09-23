320 KM की रफ्तार, फिर भी नहीं लगेगा झटका; बुलेट ट्रेन के लिए रेलवे इस्तेमाल कर रही खास 'मूवेबल क्रॉसिंग' तकनीक
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Published : September 23, 2026 at 1:30 PM IST
भारत में बुलेट ट्रेन को बिना किसी झटके के 320 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार से दौड़ाने की तैयारियां जोरों पर हैं. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क में पहली बार 'मूवेबल क्रॉसिंग्स' तकनीक वाले टर्नआउट्स लगाए जा रहे हैं.
पारंपरिक रेलवे लाइनों पर पटरी बदलते समय एक गैप होता है जिससे तेज गति पर झटका लग सकता है, लेकिन नई 'मूवेबल-क्रॉसिंग' तकनीक में यह गैप खुद-ब-खुद खत्म हो जाता है. इससे ट्रेन के पहियों को लगातार एक समान सतह मिलती है. इस हाई-स्पीड टर्नआउट के लिए दो अलग-अलग पॉइंट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ट्रेन के सुरक्षित और झटके-रहित सफर को सुनिश्चित करती हैं.
भारत में बुलेट ट्रेन को बिना किसी झटके के 320 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार से दौड़ाने की तैयारियां जोरों पर हैं. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क में पहली बार 'मूवेबल क्रॉसिंग्स' तकनीक वाले टर्नआउट्स लगाए जा रहे हैं.
पारंपरिक रेलवे लाइनों पर पटरी बदलते समय एक गैप होता है जिससे तेज गति पर झटका लग सकता है, लेकिन नई 'मूवेबल-क्रॉसिंग' तकनीक में यह गैप खुद-ब-खुद खत्म हो जाता है. इससे ट्रेन के पहियों को लगातार एक समान सतह मिलती है. इस हाई-स्पीड टर्नआउट के लिए दो अलग-अलग पॉइंट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ट्रेन के सुरक्षित और झटके-रहित सफर को सुनिश्चित करती हैं.