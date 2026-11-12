जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में गोलियों से छलनी मिले दो लापता SPOs के शव, सर्विस हथियार गायब, आतंकी साजिश का संदेह

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से लापता दो स्पेशल पुलिस ऑफिसरों के शव मिले हैं. उनके शरीर गोलियों से छलनी किए गए हैं. एक दिन पहले वे दूर के दच्छन इलाके से लापता हुए थे. अधिकारियों ने मुताबिक, मारे गए जवानों के सर्विस हथियार नहीं मिले, जिससे आतंकवादी एंगल का शक पैदा हो गया. मृतक जवानों के शव की पहचान 57 साल के बाबी चंद और 45 साल के रशपाल कुमार के रूप में हुई है.

दोनों जवान दच्छन के कियार गांव में लोकल पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में पोस्टेड थे. बुधवार को अपने कैंप से धरना-मारवाह में आर्मी पोस्ट जाते समय लापता हो गए थे. दोनों लोग इलाके में सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे. इनके लापता होने की सूचना मिलते ही संबंधित सिक्योरिटी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया गया. जानकारी मिलने पर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस टीमों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

दुर्गम जंगली और ऊबड़-खाबड़ इलाकों की छानबीन करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि खोजी कुत्तों ने संभावित मूवमेंट को ट्रैक करने में ग्राउंड टीमों की मदद की. किश्तवाड़ के दूर-दराज और जंगली इलाकों में बचे हुए आतंकियों को खत्म करने के लिए काफी दिनों से ऑपरेशन चलाया जा रहा है. लगातार काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन में कई एक्टिव टेररिस्ट मारे गए हैं, जिससे जिले में उनकी मौजूदगी काफी कमजोर हुई है, लेकिन आतंकी अपनी मौजूदगी दर्ज लगाने के लिए हमले करते रहते हैं. साल, 2026 में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में पांच लोग मारे गए, जिनमें चार आतंकवादी और एक आर्मी का जवान शामिल था.