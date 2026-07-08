देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार शाम रोहिणी सेक्टर-16 इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मलबे में पांच से छह लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और राहत बचाव दल (NDRF) की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. वहीं महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां मोशी में कचरा डिपो में कचरे के ढेर के गिरने से एक इमारत का एक हिस्सा ढह गया. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.हादसे में निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे कई मजदूर इसमें फंस गए. वहीं पांच मजदूरों के मरने की आशंका जताई गई है.