ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने इस्तीफा दिया, पार्टी का पद भी छोड़ा - KEIR STARMER RESIGNS
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Published : June 22, 2026 at 10:53 PM IST
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया. साथ ही लेबर पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफे की घोषणा की. लेबर पार्टी के दबाव को स्वीकार करते हुए उन्होंने पद छोड़ा. उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चुनाव की समय-सीमा भी तय करते हुए कहा कि आने वाले हफ्तों में नए नेता का चयन कर लिया जाएगा और वह सितंबर तक पदभार संभाल लेंगे. 63 साल के स्टॉर्मर ने कहा कि लेबर पार्टी के नए नेता के चुने जाने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे. उन्होंने सत्ता का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए नए नेता को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया. पिछले सप्ताह हुए एक अहम उपचुनाव में स्टॉर्मर के प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले एंडी बर्नहैम की जीत के बाद उनके प्रधानमंत्री पद से हटने की पृष्ठभूमि तैयार हुई. माना जा रहा कि बर्नहैम प्रधानमंत्री बनेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने संबोधन में भावुक स्टॉर्मर ने कहा, "मेरी पार्टी अब यह सवाल पूछ रही है कि क्या अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए मैं सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूं."
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया. साथ ही लेबर पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफे की घोषणा की. लेबर पार्टी के दबाव को स्वीकार करते हुए उन्होंने पद छोड़ा. उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चुनाव की समय-सीमा भी तय करते हुए कहा कि आने वाले हफ्तों में नए नेता का चयन कर लिया जाएगा और वह सितंबर तक पदभार संभाल लेंगे. 63 साल के स्टॉर्मर ने कहा कि लेबर पार्टी के नए नेता के चुने जाने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे. उन्होंने सत्ता का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए नए नेता को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया. पिछले सप्ताह हुए एक अहम उपचुनाव में स्टॉर्मर के प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले एंडी बर्नहैम की जीत के बाद उनके प्रधानमंत्री पद से हटने की पृष्ठभूमि तैयार हुई. माना जा रहा कि बर्नहैम प्रधानमंत्री बनेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने संबोधन में भावुक स्टॉर्मर ने कहा, "मेरी पार्टी अब यह सवाल पूछ रही है कि क्या अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए मैं सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूं."