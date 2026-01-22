ETV Bharat / Videos

फिर पटरी पर लौटी अंग्रेजों के जमाने की टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की बड़ी पहल - TOY TRAIN BACK ON TRACK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
फिर पटरी पर लौटी अंग्रेजों के जमाने की टॉय ट्रेन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 10:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अंग्रेजों के जमाने की टॉय ट्रेन एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है. सिलिगुड़ी से घायाबाड़ी तक 34 किलोमीटर की ऐतिहासिक संकरी ट्रैक पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सप्ताह में एक बार टॉय ट्रेन चला रहा है. इस पर सवार होकर आप दार्जिलिंग की पहाड़ियों की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं. टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होकर आप वहां के चाय बगानों की हरियाली को करीब से निहार सकते हैं.    

पुराने जमाने के स्टीम इंजन की जगह डीजल इंजन ने ले ली है. पुराने हिल्स स्टेशनों की मरम्मत और रेनोवेशन कर उन्हें नया लुक दिया गया है. DHR ने सिलीगुड़ी की एक प्राइवेट एजेंसी के साथ मिलकर सर्विस की शुरुआत की है. इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण से साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास है. टॉय ट्रेन पर जंगल सफारी शुरू होने को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में जबर्दस्त उत्साह है. DHR लगातार सर्विस को बेहतर करने में जुटा है.  

पिछले साल ही बैंगलोर से दो हेरिटेज टॉय ट्रेन इंजन सड़क के रास्ते दार्जिलिंग लाए गए थे. फिर एक और हेरिटेज इंजन को तिनधारिया वर्कशॉप में रिपेयर और रेनोवेट कर ट्रैक पर उतारा गया. यूनेस्को ने इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है, जहां एक बार फिर आकर पर्यटक पहाड़ों की पुरानी यादों को ताजा कर सकेंगे.

अंग्रेजों के जमाने की टॉय ट्रेन एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है. सिलिगुड़ी से घायाबाड़ी तक 34 किलोमीटर की ऐतिहासिक संकरी ट्रैक पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सप्ताह में एक बार टॉय ट्रेन चला रहा है. इस पर सवार होकर आप दार्जिलिंग की पहाड़ियों की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं. टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होकर आप वहां के चाय बगानों की हरियाली को करीब से निहार सकते हैं.    

पुराने जमाने के स्टीम इंजन की जगह डीजल इंजन ने ले ली है. पुराने हिल्स स्टेशनों की मरम्मत और रेनोवेशन कर उन्हें नया लुक दिया गया है. DHR ने सिलीगुड़ी की एक प्राइवेट एजेंसी के साथ मिलकर सर्विस की शुरुआत की है. इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण से साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास है. टॉय ट्रेन पर जंगल सफारी शुरू होने को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में जबर्दस्त उत्साह है. DHR लगातार सर्विस को बेहतर करने में जुटा है.  

पिछले साल ही बैंगलोर से दो हेरिटेज टॉय ट्रेन इंजन सड़क के रास्ते दार्जिलिंग लाए गए थे. फिर एक और हेरिटेज इंजन को तिनधारिया वर्कशॉप में रिपेयर और रेनोवेट कर ट्रैक पर उतारा गया. यूनेस्को ने इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है, जहां एक बार फिर आकर पर्यटक पहाड़ों की पुरानी यादों को ताजा कर सकेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

TOY TRAIN BACK ON TRACK
अंग्रेजों के जमाने की टॉय ट्रेन
दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे
दार्जिलिंग में चाय के बागान
TOY TRAIN BACK ON TRACK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

एयरफोर्स के जांबाजों का प्रदर्शन

एयरफोर्स के जांबाजों का प्रदर्शन: सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हवा में दिखाईं कलाबाजियां

January 22, 2026 at 10:57 PM IST
कर्नाटक का 'वर्दी वाला' गांव

कर्नाटक का 'वर्दी वाला' गांव: कुद्रेमनी गांव में 350 से ज्यादा लोग सेना में

January 22, 2026 at 10:57 PM IST
BMC mayor will be a woman from the general category

सामान्य वर्ग की महिला होगी BMC की मेयर, महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से 15 की मेयर महिलाएं

January 22, 2026 at 10:56 PM IST
जम्मू-कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा

जम्मू-कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा: सेना का बुलेट प्रूफ वाहन खाई में गिरा, 10 जवानों की मौत, 11 घायल

January 22, 2026 at 10:56 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.