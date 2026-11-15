जनजातीय गौरव दिवस पर बोले पीएम मोदी, 50 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा से बाहर आना आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है

स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आज देश भर में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. इस मौके पर देशभर में अलग-अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से आयोजित आदिवासी गौरव दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअली हिस्सा लिया. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन को आजादी के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक करार दिया. गरीबी पर पीएम ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि पिछले करीब एक दशक में करीब 50 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी की रेखा से ऊपर आए. पीएम ने नक्सलवाद उन्मूलन को आजादी के बाद की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई.

इस अवसर पर उन्होंने करीब तीन हजार करोड़ रुपये की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनका मकसद आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है. इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा.

प्रधानमंत्री ने आज जिन 173 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें आदिवासी छात्रों के लिए 38 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत 100 मल्टी-पर्पस सेंटर शामिल हैं.