कोच्चि में BRICS महिला कार्य समूह की बैठक शुरू, 11 देशों के प्रतिनिधि महिला सशक्तिकरण पर करेंगे चर्चा - BRICS WOMEN
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Published : July 7, 2026 at 1:25 PM IST
केरल के कोच्चि में BRICS देशों के महिला कार्य समूह की चार दिवसीय बैठक शुरू हो गई है, जो 9 जुलाई तक चलेगी. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन की थीम ‘सशक्तिकरण, नवाचार, सहयोग और स्थिरता’ है. इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित BRICS के 11 सदस्य देशों के 100 से अधिक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. बैठक के पहले चरण में महिला सशक्तिकरण, डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन और स्थानीय महिला नेतृत्व जैसे विषयों पर मसौदा प्रस्तावों पर चर्चा होगी. दूसरे चरण में सदस्य देशों के मंत्री संयुक्त घोषणा-पत्र को अंतिम रूप देंगे. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी सम्मेलन में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.
केरल के कोच्चि में BRICS देशों के महिला कार्य समूह की चार दिवसीय बैठक शुरू हो गई है, जो 9 जुलाई तक चलेगी. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन की थीम ‘सशक्तिकरण, नवाचार, सहयोग और स्थिरता’ है. इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित BRICS के 11 सदस्य देशों के 100 से अधिक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. बैठक के पहले चरण में महिला सशक्तिकरण, डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन और स्थानीय महिला नेतृत्व जैसे विषयों पर मसौदा प्रस्तावों पर चर्चा होगी. दूसरे चरण में सदस्य देशों के मंत्री संयुक्त घोषणा-पत्र को अंतिम रूप देंगे. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी सम्मेलन में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी.