BRICS के लिए भारत मंडपम ही क्यों? जानिए इस जगह की खासियत

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के 11 देशों के नेता राजधानी दिल्ली में जुट रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बड़े वैश्विक आयोजन के लिए प्रगति मैदान स्थित 'भारत मंडपम' को ही क्यों चुना गया? दरअसल, साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी कर चुका भारत मंडपम सिर्फ एक भव्य इमारत नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे हाई-टेक कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है.

इस भव्य परिसर के मुख्य प्लेनरी हॉल में 7 हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है. इसके अलावा एक साथ कई भाषाओं में लाइव अनुवाद की सुविधा, 1 लाख वर्ग मीटर का प्रदर्शनी क्षेत्र, 3000 लोगों की क्षमता वाला एम्फीथिएटर और 5500 वाहनों की पार्किंग मौजूद है। अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिहाज से VVIP मूवमेंट और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के भी यहां खास इंतजाम हैं.