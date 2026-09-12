ETV Bharat / Videos

BRICS के लिए भारत मंडपम ही क्यों? जानिए इस जगह की खासियत

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
WHY BHARAT MANDAPAM CHOSEN FOR BRICS SUMMIT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 2:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के 11 देशों के नेता राजधानी दिल्ली में जुट रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बड़े वैश्विक आयोजन के लिए प्रगति मैदान स्थित 'भारत मंडपम' को ही क्यों चुना गया? दरअसल, साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी कर चुका भारत मंडपम सिर्फ एक भव्य इमारत नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे हाई-टेक कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है.

इस भव्य परिसर के मुख्य प्लेनरी हॉल में 7 हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है. इसके अलावा एक साथ कई भाषाओं में लाइव अनुवाद की सुविधा, 1 लाख वर्ग मीटर का प्रदर्शनी क्षेत्र, 3000 लोगों की क्षमता वाला एम्फीथिएटर और 5500 वाहनों की पार्किंग मौजूद है। अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिहाज से VVIP मूवमेंट और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के भी यहां खास इंतजाम हैं.

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के 11 देशों के नेता राजधानी दिल्ली में जुट रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बड़े वैश्विक आयोजन के लिए प्रगति मैदान स्थित 'भारत मंडपम' को ही क्यों चुना गया? दरअसल, साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी कर चुका भारत मंडपम सिर्फ एक भव्य इमारत नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे हाई-टेक कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है.

इस भव्य परिसर के मुख्य प्लेनरी हॉल में 7 हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है. इसके अलावा एक साथ कई भाषाओं में लाइव अनुवाद की सुविधा, 1 लाख वर्ग मीटर का प्रदर्शनी क्षेत्र, 3000 लोगों की क्षमता वाला एम्फीथिएटर और 5500 वाहनों की पार्किंग मौजूद है। अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिहाज से VVIP मूवमेंट और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के भी यहां खास इंतजाम हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

BRICS SUMMIT DELHI
DELHI BRICS VENUE
PRAGATI MAIDAN
G20 VENUE
BHARAT MANDAPAM

संबंधित ख़बरें

PM MODI AND XI JINPING BILATERAL MEETING

7 साल बाद भारत पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, गलवान विवाद के बाद आज पहली बार PM मोदी से होगी द्विपक्षीय वार्ता

September 12, 2026 at 2:33 PM IST
BRICS SUMMIT 2026 DELHI GUESTS FOOD TABLEWARE

BRICS Summit 2026: ब्रिक्स समिट में जयपुर के बर्तनों से होगी शाही मेहमाननवाजी, हर डिश के लिए तैयार हुई है खास 'चांदी और कांसे' की क्रॉकरी

September 12, 2026 at 1:33 PM IST
PM मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता

PM मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता, Su-57 फाइटर जेट पर डील संभव; भेंट की 'तिरुक्कुरल'

September 11, 2026 at 10:59 PM IST
ओडिशा कैसे पहुंचे ऑरंगुटान ?

इंडोनेशिया से ओडिशा कैसे पहुंचे ऑरंगुटान, कौन कर रहा तस्करी?

September 11, 2026 at 10:42 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.