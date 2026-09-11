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भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, PM मोदी से होगी अहम द्विपक्षीय वार्ता; Su-57 डील और 'मिलेट्स' मेन्यू की चर्चा

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PM MODI AND PUTIN BILATERAL MEETING SU 57 DEAL (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 5:50 PM IST

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भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं. आज दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच एक बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक होगी. माना जा रहा है कि इस बातचीत में भारत में Su-57 फाइटर जेट के प्रोडक्शन और अहम रक्षा तकनीक साझा करने पर बड़ी डील हो सकती है. इसके अलावा पीएम मोदी शाम 6 बजे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान से भी मिलेंगे.

पुतिन के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं. उनका 'फ्लाइंग क्रेमलिन' विमान और रूसी एफएसओ की टीम सुरक्षा संभाल रही है. वहीं, विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के द ललित होटल में खास 'मिलेट्स' (Millets) आधारित भारतीय मेन्यू तैयार किया गया है.

भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं. आज दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच एक बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक होगी. माना जा रहा है कि इस बातचीत में भारत में Su-57 फाइटर जेट के प्रोडक्शन और अहम रक्षा तकनीक साझा करने पर बड़ी डील हो सकती है. इसके अलावा पीएम मोदी शाम 6 बजे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान से भी मिलेंगे.

पुतिन के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं. उनका 'फ्लाइंग क्रेमलिन' विमान और रूसी एफएसओ की टीम सुरक्षा संभाल रही है. वहीं, विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के द ललित होटल में खास 'मिलेट्स' (Millets) आधारित भारतीय मेन्यू तैयार किया गया है.

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