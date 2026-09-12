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BRICS Summit 2026: ब्रिक्स समिट में जयपुर के बर्तनों से होगी शाही मेहमाननवाजी, हर डिश के लिए तैयार हुई है खास 'चांदी और कांसे' की क्रॉकरी

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BRICS SUMMIT 2026 DELHI GUESTS FOOD TABLEWARE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 1:33 PM IST

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राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन  के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस बार दुनिया भर से आने वाले खास मेहमानों की मेहमाननवाजी में राजस्थानी रंग भी देखने को मिलेगा. BRICS नेताओं को भारतीय और देसी व्यंजन जयपुर में तैयार की गई बेहद खास क्रॉकरी में परोसे जाएंगे.

जयपुर के 'अरुण सिग्नेचर स्टोर' द्वारा इन बर्तनों को खास तौर पर डिजाइन किया गया है. पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के लिए कांसे के बर्तन और मिठाइयों के लिए शाही चांदी का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी के CEO अरुण पाबूवाल के मुताबिक, हर डिश के स्वरूप और उसे परोसने के अंदाज के हिसाब से अलग-अलग डिजाइन तैयार किए गए हैं, जिन्हें बनाने में करीब 4 से 5 महीने का समय लगा है.

राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन  के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस बार दुनिया भर से आने वाले खास मेहमानों की मेहमाननवाजी में राजस्थानी रंग भी देखने को मिलेगा. BRICS नेताओं को भारतीय और देसी व्यंजन जयपुर में तैयार की गई बेहद खास क्रॉकरी में परोसे जाएंगे.

जयपुर के 'अरुण सिग्नेचर स्टोर' द्वारा इन बर्तनों को खास तौर पर डिजाइन किया गया है. पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के लिए कांसे के बर्तन और मिठाइयों के लिए शाही चांदी का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी के CEO अरुण पाबूवाल के मुताबिक, हर डिश के स्वरूप और उसे परोसने के अंदाज के हिसाब से अलग-अलग डिजाइन तैयार किए गए हैं, जिन्हें बनाने में करीब 4 से 5 महीने का समय लगा है.

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