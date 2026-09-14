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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न: पीएम मोदी बोले- टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार के रूप में इस्तेमाल करना गलत

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क्रिटिकल मिनरल्स के वेपनाइजेशन पर बोले पीएम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 11:27 AM IST

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ठोस नतीजों की उम्मीदों के बीच नई दिल्ली का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है. सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को गलत करार दिया और कहा कि इससे दुनिया के विकास पर असर पड़ता है. पीएम मोदी ने दुनिया के सामने मौजूद संकट और उससे निपटने के लिए उपायों के बारे में बतलाया.  

भारत ने ब्रिक्स के तमाम प्रयासों को चार स्तंभों पर केंद्रित किया है, जिनके नाम हैं- लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता. हाल में दुनिया ने सप्लाई चेन के संकट को देखा. भोजन, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और उत्पादन नेटवर्क में सप्लाई चेन के महत्व को देखते हुए सप्लाई चेन रेजिलियंस फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा.  

दूसरी तरफ तेजी के बदलती अर्थव्यवस्था में तकनीक के महत्व को पहचानते हुए ब्रिक्स को इनोवेशन इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए सहयोग की जरूरत है. ऐसे में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार में तकनीक और इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने का प्रस्ताव है.  

वीओ- व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पेपरलेस व्यापार और डिजिटल सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल यानी सहयोग पर जोर दिया गया है. और आखिरी स्तंभ है स्थिरता. बिजनेस की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ऊर्जा सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का होना जरूरी है. पीएम मोदी ने ब्रिक्स को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया. 

ठोस नतीजों की उम्मीदों के बीच नई दिल्ली का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है. सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को गलत करार दिया और कहा कि इससे दुनिया के विकास पर असर पड़ता है. पीएम मोदी ने दुनिया के सामने मौजूद संकट और उससे निपटने के लिए उपायों के बारे में बतलाया.  

भारत ने ब्रिक्स के तमाम प्रयासों को चार स्तंभों पर केंद्रित किया है, जिनके नाम हैं- लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता. हाल में दुनिया ने सप्लाई चेन के संकट को देखा. भोजन, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और उत्पादन नेटवर्क में सप्लाई चेन के महत्व को देखते हुए सप्लाई चेन रेजिलियंस फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा.  

दूसरी तरफ तेजी के बदलती अर्थव्यवस्था में तकनीक के महत्व को पहचानते हुए ब्रिक्स को इनोवेशन इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए सहयोग की जरूरत है. ऐसे में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार में तकनीक और इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने का प्रस्ताव है.  

वीओ- व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पेपरलेस व्यापार और डिजिटल सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल यानी सहयोग पर जोर दिया गया है. और आखिरी स्तंभ है स्थिरता. बिजनेस की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ऊर्जा सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का होना जरूरी है. पीएम मोदी ने ब्रिक्स को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया. 

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