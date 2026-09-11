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ब्रिक्स समिट 2026: रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे दिल्ली, पीएम मोदी संग रक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी वार्ता

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रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचे (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 1:27 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 2:23 PM IST

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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंचे हैं. दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया. शिखर सम्मेलन से पहले आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा, आर्थिक संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है. पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच पुतिन के इस दौरे को अहम माना जा रहा है. उनका ये दौरा क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट मैकेनिज्म, ऊर्जा सुरक्षा और विवाद सुलझाने के रास्ते पर फोकस रहने की उम्मीद है.

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंचे हैं. दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया. शिखर सम्मेलन से पहले आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा, आर्थिक संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है. पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच पुतिन के इस दौरे को अहम माना जा रहा है. उनका ये दौरा क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट मैकेनिज्म, ऊर्जा सुरक्षा और विवाद सुलझाने के रास्ते पर फोकस रहने की उम्मीद है.

Last Updated : September 11, 2026 at 2:23 PM IST

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