पश्चिम एशिया में जारी उथल-पुथल, होर्मुज संकट और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है. ये बैठक कल यानी शुक्रवार को भी चलेगी. पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की. बड़ी बात ये है कि इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी हिस्सा ले रहे हैं. 28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध की शुरुआत के बाद से ईरान से भारत की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है. बैठक के दौरान अराघची ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ ईरान की लड़ाई जारी रहेगी. वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने होर्मुज संकट को दुनिया के लिए चिंता का विषय बताया और इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक अनिश्चितता के दौरा में ब्रिक्स देश रचनात्मक और स्थिर भूमिका निभाए.