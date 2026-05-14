ETV Bharat / Videos

दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक: ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, जलवायु और स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर - BRICS FOREIGN MINISTERS MEETING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
BRICS Foreign Ministers Meeting in Delhi (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 8:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम एशिया में जारी उथल-पुथल, होर्मुज संकट और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बीच नई दिल्ली में  ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है. ये बैठक कल यानी शुक्रवार को भी चलेगी. पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की. बड़ी बात ये है कि इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी हिस्सा ले रहे हैं. 28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध की शुरुआत के बाद से ईरान से भारत की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है. बैठक के दौरान अराघची ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ ईरान की लड़ाई जारी रहेगी. वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने होर्मुज संकट को दुनिया के लिए चिंता का विषय बताया और  इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक अनिश्चितता के दौरा में ब्रिक्स देश रचनात्मक और स्थिर भूमिका निभाए.

पश्चिम एशिया में जारी उथल-पुथल, होर्मुज संकट और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बीच नई दिल्ली में  ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है. ये बैठक कल यानी शुक्रवार को भी चलेगी. पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की. बड़ी बात ये है कि इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी हिस्सा ले रहे हैं. 28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध की शुरुआत के बाद से ईरान से भारत की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है. बैठक के दौरान अराघची ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ ईरान की लड़ाई जारी रहेगी. वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने होर्मुज संकट को दुनिया के लिए चिंता का विषय बताया और  इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक अनिश्चितता के दौरा में ब्रिक्स देश रचनात्मक और स्थिर भूमिका निभाए.

For All Latest Updates

TAGGED:

BRICS FOREIGN MINISTERS
BRICS MEETING IN DELHI
होर्मुज संकट पर चर्चा
HORMUZ CRISIS
BRICS FOREIGN MINISTERS MEETING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Saharanpur artist made Rafale model from scrap\

कबाड़ से बना डाले राफेल जैसे फाइटर जेट… सहारनपुर के अमरीक का कमाल

May 14, 2026 at 7:30 PM IST
Donald Trump meets Xi Jinping in Beijing, US China trade talks 2026

बीजिंग में ट्रम्प-शी की बड़ी बैठक… ट्रेड वॉर खत्म करने पर जोर

May 14, 2026 at 7:17 PM IST
India bans sugar exports till September 2026, DGFT sugar export notification

भारत ने चीनी निर्यात पर लगाई रोक…30 सितंबर 2026 तक बैन लागू

May 14, 2026 at 5:40 PM IST
BJP allegations against Rahul Gandhi foreign trips

54 विदेश यात्राएं, 60 करोड़ खर्च? राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला

May 14, 2026 at 3:29 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.