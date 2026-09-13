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ब्रिक्स डिनर विवाद : राहुल गांधी बोले, '80 फीसदी भारतीय मांसाहारी', केंद्रीय मंत्री बोले, 'यकीन नहीं हो रहा'

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ब्रिक्स डिनर पर सियासत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 9:37 PM IST

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि 80 प्रतिशत भारतीय मांसाहारी हैं और भारतीय मांसाहार स्वादिष्ट होता है. राहुल ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एक दिन बाद यह बात कही. शिखर सम्मेलन के दौरान शनिवार को आयोजित राजकीय रात्रिभोज में केवल शाकाहारी खाना परोसा गया था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नेताओं और प्रतिनिधियों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया था. गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, “80 प्रतिशत भारतीय मांसाहारी हैं. भारतीय मांसाहारी खाना स्वादिष्ट होता है. मेरी बहन के बनाए छोले भटूरे भी स्वादिष्ट होते हैं.” राहुल गांधी ने खाने की मेज पर रखे छोले भटूरे की एक तस्वीर भी पोस्ट की. कांग्रेस नेता की इस प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्चर्य व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कांग्रेस पार्टी ब्रिक्स देशों के नेताओं को परोसे गए खाने के मेन्यू (मेनू) पर भी राजनीति कर रही है. हमारे मेहमानों ने भारतीय शाकाहारी भोजन का आनंद लिया, जो स्वाद और पोषण से भरपूर है और जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों की परंपराएं शामिल हैं."

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि 80 प्रतिशत भारतीय मांसाहारी हैं और भारतीय मांसाहार स्वादिष्ट होता है. राहुल ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एक दिन बाद यह बात कही. शिखर सम्मेलन के दौरान शनिवार को आयोजित राजकीय रात्रिभोज में केवल शाकाहारी खाना परोसा गया था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नेताओं और प्रतिनिधियों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया था. गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, “80 प्रतिशत भारतीय मांसाहारी हैं. भारतीय मांसाहारी खाना स्वादिष्ट होता है. मेरी बहन के बनाए छोले भटूरे भी स्वादिष्ट होते हैं.” राहुल गांधी ने खाने की मेज पर रखे छोले भटूरे की एक तस्वीर भी पोस्ट की. कांग्रेस नेता की इस प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्चर्य व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कांग्रेस पार्टी ब्रिक्स देशों के नेताओं को परोसे गए खाने के मेन्यू (मेनू) पर भी राजनीति कर रही है. हमारे मेहमानों ने भारतीय शाकाहारी भोजन का आनंद लिया, जो स्वाद और पोषण से भरपूर है और जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों की परंपराएं शामिल हैं."

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