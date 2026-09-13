ब्रिक्स घोषणापत्र: भारत का आतंकवाद, ड्रग्स और कट्टरपंथ के खिलाफ मजबूत सहयोग पर जोर
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Published : September 13, 2026 at 4:57 PM IST
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, सीमा-पार आतंकी नेटवर्क, कट्टरपंथ की समस्या और ड्रग्स की तस्करी पर सदस्य देशों ने चिंता जताई. 'नई दिल्ली घोषणापत्र' में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई.
ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला हर हाल में किया जाना चाहिए, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो. उन्होंने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के धन और सुरक्षित ठिकाना देने की कड़ी निंदा की है. घोषणापत्र में आतंकवादी संगठनों को धन मुहैया कराने अवैध वित्तीय गतिविधियों के एक व्यापक नेटवर्क के बराबर रखा गया है.
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, सीमा-पार आतंकी नेटवर्क, कट्टरपंथ की समस्या और ड्रग्स की तस्करी पर सदस्य देशों ने चिंता जताई. 'नई दिल्ली घोषणापत्र' में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई.
ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला हर हाल में किया जाना चाहिए, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो. उन्होंने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के धन और सुरक्षित ठिकाना देने की कड़ी निंदा की है. घोषणापत्र में आतंकवादी संगठनों को धन मुहैया कराने अवैध वित्तीय गतिविधियों के एक व्यापक नेटवर्क के बराबर रखा गया है.