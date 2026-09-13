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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सुरक्षा घेरे में सेंध: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ तिब्बती युवाओं का उग्र प्रदर्शन

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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सुरक्षा घेरे में सेंध (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 4:16 PM IST

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दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सुरक्षा में सेंध लगी है. तिब्बत समर्थकों ने ITO और भारत मंडपम के अति-संवेदनशील इलाकों जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आगमन का विरोध कर रहे थे. उन्होंने वैश्विक नेताओं की मौजूदगी के दौरान भारत मंडपम की ओर बढ़ने की कोशिश  की. इस दौरान दर्जनों तिब्बती प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में लुटियंस जोन से काफी दूर ले जाकर छोड़ दिया.  

उच्च स्तरीय ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हुए राजधानी दिल्ली में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी. हर चौराहे पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई. चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की नजर थी. फिर भी ये सुरक्षा चूक सामने आई. इससे पहले शुक्रवार को 'स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत' के पांच सक्रिय कार्यकर्ता सबसे सुरक्षित माने जाने वाले प्रगति मैदान टनल के भीतर दाखिल हो गए. वे टनल के पिलरों पर चढ़े, तिब्बत का झंडा फहराया और शी जिनपिंग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.

दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सुरक्षा में सेंध लगी है. तिब्बत समर्थकों ने ITO और भारत मंडपम के अति-संवेदनशील इलाकों जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आगमन का विरोध कर रहे थे. उन्होंने वैश्विक नेताओं की मौजूदगी के दौरान भारत मंडपम की ओर बढ़ने की कोशिश  की. इस दौरान दर्जनों तिब्बती प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में लुटियंस जोन से काफी दूर ले जाकर छोड़ दिया.  

उच्च स्तरीय ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हुए राजधानी दिल्ली में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी. हर चौराहे पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई. चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की नजर थी. फिर भी ये सुरक्षा चूक सामने आई. इससे पहले शुक्रवार को 'स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत' के पांच सक्रिय कार्यकर्ता सबसे सुरक्षित माने जाने वाले प्रगति मैदान टनल के भीतर दाखिल हो गए. वे टनल के पिलरों पर चढ़े, तिब्बत का झंडा फहराया और शी जिनपिंग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.

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