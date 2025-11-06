ETV Bharat / Videos

सामने आई ब्राजीलियन मॉडल, राहुल गांधी के दावे पर प्रतिक्रिया, कहा- मेरी तस्वीर कर रहे इस्तेमाल - MODEL LARISSA REACTS ON RAHUL

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2025 at 7:41 PM IST

1 Min Read
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी के दावे के दौरान जिस ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया, उसका एक वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मॉडल का वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया गया है कि उसका नाम लेरिसा है. वीडियो में मॉडल ने पुर्तगाली भाषा कहा,  'दोस्तों, मैं आपको एक जोक सुनाती हूं. ये बहुत ही भयानक है! भारत में वोट देने के लिए मेरी एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है. मुझे भारतीय बताकर आपस में लड़ रहे हैं. देखो, क्या पागलपन है! मैं तो कभी भारत भी नहीं गई. एक रिपोर्टर तो मेरे वर्कप्लेस पर इंटरव्यू के लिए भी पहुंच गया. जब एक दोस्त ने मुझे दोबारा वह तस्वीर भेजी, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ'. बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में H-FILES का खुलासा किया और आरोप लगाया कि हरियाणा में हर आठ में से एक मतदाता फर्जी है. उन्होंने दावा किया कि लगभग 25 लाख मतदाता रिकॉर्ड या तो डुप्लिकेट हैं, मौजूद ही नहीं हैं, या उनमें हेराफेरी की गई है. इसी दौरान उन्होंने वोटर लिस्ट का एक हिस्सा दिखाया और गंभीर सवाल खड़े किए. राहुल गांधी ने दावा किया कि एक ही महिला की तस्वीर को सीमा, स्वीटी, सरस्वती और रश्मि जैसे अलग-अलग नामों से बार-बार इस्तेमाल किया गया..  

ब्राजीलियन मॉडल का वीडियो
MODEL LARISSA REACTS ON RAHUL
ब्राजीलियन मॉडल लेरिसा
वोट चोरी क्या है
MODEL LARISSA REACTS ON RAHUL

ETV Bharat Hindi Team

