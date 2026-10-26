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ब्राजील चुनाव में लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा की ऐतिहासिक जीत, फ्लेवियो बोल्सोनारो को हराया

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LUIZ INACIO LULA DA SILVA WINS BRAZIL PRESIDENTIAL ELECTION 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2026 at 5:17 PM IST

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ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बेहद रोमांचक और कड़े मुकाबले के दूसरे दौर में लेफ्ट नेता लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने शानदार जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी फ्लेवियो बोल्सोनारो को लगभग 44 लाख वोटों के अंतर से हराया। चुनाव परिणामों के अनुसार, लूला डा सिल्वा को 51.8 फीसदी वोट मिले, जबकि बोल्सोनारो को 48.2 फीसदी वोट हासिल हुए। इस चुनाव में महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे मुख्य रूप से हावी रहे। लूला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1970 के दशक में एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में की थी और वे पहले भी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्हें बधाई दी है और भारत-ब्राजील के संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई है।

ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बेहद रोमांचक और कड़े मुकाबले के दूसरे दौर में लेफ्ट नेता लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने शानदार जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी फ्लेवियो बोल्सोनारो को लगभग 44 लाख वोटों के अंतर से हराया। चुनाव परिणामों के अनुसार, लूला डा सिल्वा को 51.8 फीसदी वोट मिले, जबकि बोल्सोनारो को 48.2 फीसदी वोट हासिल हुए। इस चुनाव में महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे मुख्य रूप से हावी रहे। लूला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1970 के दशक में एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में की थी और वे पहले भी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्हें बधाई दी है और भारत-ब्राजील के संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई है।

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