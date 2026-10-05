कल से इंडिगो फ्लाइट का टिकट बुक करना होगा महंगा, जानें यात्रियों की जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ

देश की सबसे बड़ी किफायती विमानन कंपनी इंडिगो ने अपने सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की घोषणा की है. विमानन कंपनी ने इस बढ़ोतरी के पीछे एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी हवाई ईंधन की कीमतों में आई भारी तेजी को मुख्य वजह बताया है. कंपनी के अनुसार, लगातार बढ़ते खर्चों के कारण उनका परिचालन घाटा बढ़ रहा था, जिसके चलते यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था. इंडिगो द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, संशोधित फ्यूल सरचार्ज की दरें 6 अक्टूबर, 2026 रात 12:01 बजे से होने वाली सभी नई टिकट बुकिंग पर प्रभावी होंगी. हालांकि, जिन यात्रियों ने 6 अक्टूबर से पहले अपनी टिकट बुक करा ली है, उन पर इस मूल्य वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा और वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा कर सकेंगे.