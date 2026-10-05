ETV Bharat / Videos

कल से इंडिगो फ्लाइट का टिकट बुक करना होगा महंगा, जानें यात्रियों की जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
इंडिगो फ्लाइट का टिकट बुक करना होगा महंगा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2026 at 10:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देश की सबसे बड़ी किफायती विमानन कंपनी इंडिगो ने अपने सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की घोषणा की है. विमानन कंपनी ने इस बढ़ोतरी के पीछे एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी हवाई ईंधन की कीमतों में आई भारी तेजी को मुख्य वजह बताया है. कंपनी के अनुसार, लगातार बढ़ते खर्चों के कारण उनका परिचालन घाटा बढ़ रहा था, जिसके चलते यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था. इंडिगो द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, संशोधित फ्यूल सरचार्ज की दरें 6 अक्टूबर, 2026 रात 12:01 बजे से होने वाली सभी नई टिकट बुकिंग पर प्रभावी होंगी. हालांकि, जिन यात्रियों ने 6 अक्टूबर से पहले अपनी टिकट बुक करा ली है, उन पर इस मूल्य वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा और वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा कर सकेंगे.

देश की सबसे बड़ी किफायती विमानन कंपनी इंडिगो ने अपने सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की घोषणा की है. विमानन कंपनी ने इस बढ़ोतरी के पीछे एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी हवाई ईंधन की कीमतों में आई भारी तेजी को मुख्य वजह बताया है. कंपनी के अनुसार, लगातार बढ़ते खर्चों के कारण उनका परिचालन घाटा बढ़ रहा था, जिसके चलते यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था. इंडिगो द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, संशोधित फ्यूल सरचार्ज की दरें 6 अक्टूबर, 2026 रात 12:01 बजे से होने वाली सभी नई टिकट बुकिंग पर प्रभावी होंगी. हालांकि, जिन यात्रियों ने 6 अक्टूबर से पहले अपनी टिकट बुक करा ली है, उन पर इस मूल्य वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा और वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा कर सकेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIGO FLIGHTS FUEL HIKE
INDIGO FLIGHTS
BOOKING INDIGO FLIGHT TICKETS
INDIGO
INDIGO FLIGHTS FUEL HIKE

संबंधित ख़बरें

तेल अवीव एयरपोर्ट या किसी बिल्डिंग से टकराने का था प्लान

फ्लाईदुबई साजिश: को-पायलट ने विमान को तेल अवीव एयरपोर्ट या किसी बिल्डिंग से टकराने का बनाया था प्लान: रिपोर्टस

October 5, 2026 at 11:06 PM IST
3 लोगों को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान

चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, 3 लोगों को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान

October 5, 2026 at 9:45 PM IST
KUNO NATIONAL PARK CHEETAH FAMILY GROWTH 5 CUBS BORN

कूनो नेशनल पार्क में बढ़ा चीता परिवार, भारत में जन्मी KJP21 ने 5 शावकों को दिया जन्म; देश में कुल संख्या हुई 60

October 5, 2026 at 8:30 PM IST
सीईसी ज्ञानेश कुमार संबंधी याचिका पर सुनवाई

संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी गई, CEC के नेतृत्व वाले फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर SC का नोटिस

October 5, 2026 at 8:25 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.