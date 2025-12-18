ETV Bharat / Videos

तपोवन में पेड़ों को काटने के मामले में बांबे HC बड़ा फैसला, नासिक नगर निगम और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस - BOMBAY HC ORDERS IN TAPOVAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 11:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नासिक के तपोवन में प्रस्तावित 1800 से ज्यादा पेड़ों को काटने के मामले में आज बांबे हाईकोर्ट सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नासिक नगर निगम, महाराष्ट्र सरकार और वन प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने फिलहाल पेड़ों को नहीं काटने का आदेश दिया किया है और मामले की 14 जनवरी तक स्थगित कर दी. अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि  तपोवन में पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं है.. क्योंकि साधुग्राम के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध है.  

11 दिसंबर को प्रशासन ने पेड़ों को काटने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया, जिसके जरिए आपत्तियां और सलाह मांगी गई. 17 दिसंबर तक नगर निगम प्रशासन के पास सैकड़ों की संख्या में आपत्तियां पहुंचीं. इस पर फैसला 45 दिनों में होना है.. लेकिन कई लोगों को लगा कि मौजूदा परिस्थितियों में प्रशासन पेड़ों की कटाई पहले भी शुरू कर सकता है.. लिहाजा याचिका कर्ता ने हाईकोर्ट से इन पेड़ों को बचाने की गुहार लगाई. दरअसल, अगले साल नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होना है, जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में साधु-संतों के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे. साधु संतों के लिए तपोवन में विशाल साधुग्राम बनाने की तैयारी है, इसके लिए प्रशासन ने साधु ग्राम में करीब 1845 पेड़ों को काटने का फैसला किया.. जिसका स्थानीय लोगों और पर्यावरण के जुड़े लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. 

नासिक के तपोवन में प्रस्तावित 1800 से ज्यादा पेड़ों को काटने के मामले में आज बांबे हाईकोर्ट सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नासिक नगर निगम, महाराष्ट्र सरकार और वन प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने फिलहाल पेड़ों को नहीं काटने का आदेश दिया किया है और मामले की 14 जनवरी तक स्थगित कर दी. अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि  तपोवन में पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं है.. क्योंकि साधुग्राम के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध है.  

11 दिसंबर को प्रशासन ने पेड़ों को काटने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया, जिसके जरिए आपत्तियां और सलाह मांगी गई. 17 दिसंबर तक नगर निगम प्रशासन के पास सैकड़ों की संख्या में आपत्तियां पहुंचीं. इस पर फैसला 45 दिनों में होना है.. लेकिन कई लोगों को लगा कि मौजूदा परिस्थितियों में प्रशासन पेड़ों की कटाई पहले भी शुरू कर सकता है.. लिहाजा याचिका कर्ता ने हाईकोर्ट से इन पेड़ों को बचाने की गुहार लगाई. दरअसल, अगले साल नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होना है, जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में साधु-संतों के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे. साधु संतों के लिए तपोवन में विशाल साधुग्राम बनाने की तैयारी है, इसके लिए प्रशासन ने साधु ग्राम में करीब 1845 पेड़ों को काटने का फैसला किया.. जिसका स्थानीय लोगों और पर्यावरण के जुड़े लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. 

For All Latest Updates

TAGGED:

बांबे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
BOMBAY HC ORDERS IN TAPOVAN
तपोवन में पेड़ों की कटाई का मामला
महाराष्ट्र सरकार को नोटिस
BOMBAY HC ORDERS IN TAPOVAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

गरीब बच्चों का सपना साकार करती एकेडमी

गरीब बच्चों का सपना साकार करती एकेडमी, आर्मी और पुलिस में भर्ती के लिए फ्री ट्रेनिंग

December 18, 2025 at 11:08 PM IST
Passion for collecting coins

भूगोल के टीचर को सिक्कों के कलेक्शन का शौक, 20 देशों के 3 हजार सिक्के इनके पास

December 18, 2025 at 9:01 PM IST
Preparations for kite flying

पतंगबजी की तैयारी शुरू, डोर बनाने लखनऊ से अहमदाबाद आए कारीगर

December 18, 2025 at 8:24 PM IST
दोनों देशों के बीच नए रिश्तों की शुरुआत

पीएम मोदी का ओमान दौरा, दोनों देशों के बीच नए रिश्तों की शुरुआत

December 18, 2025 at 7:58 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.