दीया मिर्जा का दिवाली पर जागरुकता संदेश दोबारा अपलोड करें, बॉम्बे हाई कोर्ट का BMC को निर्देश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी की मुंबई इकाई को आड़े हाथों लेते हुए नेताओं को याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा के बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के जरिये दिए गए एक जन जागरूकता संदेश को BJP नेताओं के एतराज के बाद हटा दिया गया था. अब हाई कोर्ट ने कंटेंट को बहाल करने का आदेश दिया है. साथ ही BJP नेताओं को बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा के एक पब्लिक अवेयरनेस वीडियो के खिलाफ धार्मिक आलोचना करने के लिए फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने लोगों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील की थी. जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा, "हम कुछ नेताओं द्वारा दिए गए गैर-जिम्मेदाराना बयानों से चिंतित हैं. सभी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है. दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे जाति, पंथ या धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर सामूहिक रूप से मनाया जाता है. फिर, कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए किसी की भागीदारी पर आपत्ति कैसे उठा सकता है क्योंकि वह एक अलग धर्म से है? क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है?"

Conclusion: