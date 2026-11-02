61 साल के हुए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, बड़े पर्दे पर बदली रोमांस और लव की परिभाषा

अभिनेता शाहरुख खान सोमवार को 61 साल के हो गए. बॉलीवुड के इस सुपरस्टार ने भारतीय सिनेमा में 'स्टारडम' की परिभाषा ही बदल दी. तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर और 100 से ज्यादा फिल्मों के जरिए, शाहरुख ने दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले भारतीय अभिनेताओं में से एक के रूप में अपनी जगह बनाई है. रोमांटिक ड्रामा और पारिवारिक मनोरंजन से लेकर एक्शन ब्लॉकबस्टर और प्रयोगधर्मी किरदारों तक, उनका सफर दिखाता है कि वे कैसे खुद को लगातार नया रूप देते रहे और साथ ही हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में अपनी जगह भी बनाए रखी.

शाहरुख ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी, जिसमें 'फौजी' (1989) और 'सर्कस' (1989–90) जैसे शो शामिल थे. उन्होंने 'दीवाना' (1992) फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें उनके साथ ऋषि कपूर और दिव्या भारती थीं। इस फिल्म के लिए उन्हें 'बेस्ट मेल डेब्यू' का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला.

1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने 'बाजीगर' (1993), 'डर' (1993) और 'अंजाम' (1994) जैसी फिल्मों में कुछ अलग तरह के किरदार निभाए, जिनमें उन्होंने नकारात्मक भूमिकाएं कीं. हालांकि, आदित्य चोपड़ा की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (1995) ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। इस फिल्म में उनके साथ काजोल भी थीं.

इसके बाद उन्होंने कई सफल रोमांटिक फिल्में दीं, जिनमें “दिल तो पागल है” (1997), “कुछ कुछ होता है” (1998), “मोहब्बतें” (2000), “कभी खुशी कभी गम” (2001), “कल हो ना हो” (2003) और “वीर-जारा” (2004) शामिल हैं.