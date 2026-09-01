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मंदिर की पानी टंकियों में मिले महिला के शव के टुकड़े, तीर्थ यात्रा पर गए थे पुजारी

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मंदिर की पानी टंकियों में शव के टुकड़े (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 2:00 PM IST

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तमिलनाडु के सेलम से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. शहर के एक मंदिर की पानी टंकियों में महिला की बॉडी के टुकड़े मिले हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. मामला शहर के अरीसिपलायम में गुणापालन स्ट्रीट स्थित शिव मंदिर का है. इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब मंदिर के पुजारी दो दिन बाद तीर्थयात्रा से लौटे. मंदिर के पुजारी पिछले 15 सालों से अपने परिवार के साथ इस शिव मंदिर के एक हिस्से में रह रहे हैं. दो दिन पहले अपने जन्मदिन पर वो घर में ताला लगाकर तंजावुर और कुंभकोणम के मंदिरों की यात्रा पर गए थे. यात्रा से जब घर वापस लौटे और नहाने के लिए पानी का नल खोला तो उन्हें वहां से बहुत तेज बदबू आई. शक होने पर वो छत पर गए और वहां रखी पानी की पानी की टंकी को खोला तो अंदर एक पोटली देखकर वो हैरान रह गए. जब उन्होंने उस पोटली को खोला, तो अंदर इंसान के शरीर के टुकड़े देखकर उनके होश उड़ गए. तुरंत उन्होंने इसकी सूचना पल्गापट्टी पुलिस स्टेशन को दी. पुलिस ने जब जांच शुरू की तो वहां रखी दो अलग-अलग पानी की टंकियों में दो पोटलियां मिलीं. एक पोटली में हाथ-पैर समेत शरीर के हिस्से थे, और दूसरी पोटली में सिर था. जांच में यह भी पता चला कि वह शरीर किसी महिला का है. पल्लापट्टी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस इस हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जुट गई है. 

तमिलनाडु के सेलम से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. शहर के एक मंदिर की पानी टंकियों में महिला की बॉडी के टुकड़े मिले हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. मामला शहर के अरीसिपलायम में गुणापालन स्ट्रीट स्थित शिव मंदिर का है. इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब मंदिर के पुजारी दो दिन बाद तीर्थयात्रा से लौटे. मंदिर के पुजारी पिछले 15 सालों से अपने परिवार के साथ इस शिव मंदिर के एक हिस्से में रह रहे हैं. दो दिन पहले अपने जन्मदिन पर वो घर में ताला लगाकर तंजावुर और कुंभकोणम के मंदिरों की यात्रा पर गए थे. यात्रा से जब घर वापस लौटे और नहाने के लिए पानी का नल खोला तो उन्हें वहां से बहुत तेज बदबू आई. शक होने पर वो छत पर गए और वहां रखी पानी की पानी की टंकी को खोला तो अंदर एक पोटली देखकर वो हैरान रह गए. जब उन्होंने उस पोटली को खोला, तो अंदर इंसान के शरीर के टुकड़े देखकर उनके होश उड़ गए. तुरंत उन्होंने इसकी सूचना पल्गापट्टी पुलिस स्टेशन को दी. पुलिस ने जब जांच शुरू की तो वहां रखी दो अलग-अलग पानी की टंकियों में दो पोटलियां मिलीं. एक पोटली में हाथ-पैर समेत शरीर के हिस्से थे, और दूसरी पोटली में सिर था. जांच में यह भी पता चला कि वह शरीर किसी महिला का है. पल्लापट्टी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस इस हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जुट गई है. 

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