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मथुरा में बड़ा नाव हादसा, 10 पर्यटकों की मौत, पंजाब के लुधियाना से पहुंचे थे श्रद्धालु - BOAT TRAGEDY IN MATHURA

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मथुरा में बड़ा नाव हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 10:35 PM IST

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मथुरा के मांट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को यमुना में नाव पलट जाने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लापता है. मृतकों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं. करीब 15 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है. घायलों का इलाज वृंदावन के अस्पताल में कराया जा रहा है. मौके पर एनडीआरएफ की टीम गोताखोर और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है. बताया जा रहा है कि पंजाब के लुधियाना समेत अन्य इलाकों से श्रद्धालु यहां घूमने के लिए आए थे. बताया जाता है कि जिस वक्त हादसा हुआ, नाव पर करीब 36 श्रद्धालु सवार थे. इस हादसे के पीछे लापरवाही भी मानी जा रही है. सवाल नाव की सैर के दौरान निगरानी पर भी उठ रहे हैं. साथ ही बचाव कार्य में देरी भी सवालों के घेरे में है.

मथुरा के मांट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को यमुना में नाव पलट जाने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लापता है. मृतकों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं. करीब 15 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है. घायलों का इलाज वृंदावन के अस्पताल में कराया जा रहा है. मौके पर एनडीआरएफ की टीम गोताखोर और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है. बताया जा रहा है कि पंजाब के लुधियाना समेत अन्य इलाकों से श्रद्धालु यहां घूमने के लिए आए थे. बताया जाता है कि जिस वक्त हादसा हुआ, नाव पर करीब 36 श्रद्धालु सवार थे. इस हादसे के पीछे लापरवाही भी मानी जा रही है. सवाल नाव की सैर के दौरान निगरानी पर भी उठ रहे हैं. साथ ही बचाव कार्य में देरी भी सवालों के घेरे में है.

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