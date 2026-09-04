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मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में बोट खराब, पुलिस ने 38 यात्रियों को बचाया

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मुंबई में समुद्र में बोट खराब (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 3:34 PM IST

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मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में 38 यात्री उस वक्त मुश्किल पड़ गए, जब उनकी नाव अचानक खराब हो गई. ये घटना घने अंधेरे में हुई, जिससे यात्री बुरी तरह घबरा गए. ऐसे में मुंबई पुलिस के जवानों ने उन्हें बचाया और इस तरह एक बड़ा हादसा बाल-बाल टल गया. 'अनवरी' नाम की ये फेरी गेटवे ऑफ़ इंडिया के पास टूरिस्टों को घूमाने के लिए ले जाती है. जब ये घूमकर गेट वे की ओर लौट रही थी, तभी किनारे से करीब डेढ़ नॉटिकल मील की दूरी पर अचानक फेरी का इंजन फेल हो गया.

कंट्रोल रूम से नाव के रुकने की जानकारी मिलने पर पुलिस एक्टिव हो गई. ये पता चलने पर कि एक और फेरी, 'आज़ाद हिंद', आस-पास ही है, उन्होंने उसके मालिक से वायरलेस फ़ोन पर कॉन्टैक्ट किया और बोट को रुके हुए जहाज की जगह पर जाने का आदेश दिया. आजाद हिंद बोट ने अनवारी बोट को खींचकर गेटवे ऑफ इंडिया पर सुरक्षित पहुंचाया. ये घटना 3 सितंबर को रात करीब साढ़े आठ बजे हुई. नाव में 38 लोग सवार थे, जिनमें 4 क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं. 

मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में 38 यात्री उस वक्त मुश्किल पड़ गए, जब उनकी नाव अचानक खराब हो गई. ये घटना घने अंधेरे में हुई, जिससे यात्री बुरी तरह घबरा गए. ऐसे में मुंबई पुलिस के जवानों ने उन्हें बचाया और इस तरह एक बड़ा हादसा बाल-बाल टल गया. 'अनवरी' नाम की ये फेरी गेटवे ऑफ़ इंडिया के पास टूरिस्टों को घूमाने के लिए ले जाती है. जब ये घूमकर गेट वे की ओर लौट रही थी, तभी किनारे से करीब डेढ़ नॉटिकल मील की दूरी पर अचानक फेरी का इंजन फेल हो गया.

कंट्रोल रूम से नाव के रुकने की जानकारी मिलने पर पुलिस एक्टिव हो गई. ये पता चलने पर कि एक और फेरी, 'आज़ाद हिंद', आस-पास ही है, उन्होंने उसके मालिक से वायरलेस फ़ोन पर कॉन्टैक्ट किया और बोट को रुके हुए जहाज की जगह पर जाने का आदेश दिया. आजाद हिंद बोट ने अनवारी बोट को खींचकर गेटवे ऑफ इंडिया पर सुरक्षित पहुंचाया. ये घटना 3 सितंबर को रात करीब साढ़े आठ बजे हुई. नाव में 38 लोग सवार थे, जिनमें 4 क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं. 

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