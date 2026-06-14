आंध्रप्रदेश के पालनाडु जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है. कोनूर इलाके में कृष्णा नदी में एक नाव पलटने से हादसे में चार लोगों की डूबने से मौत हो गई. मरने वालों में तीन बच्चे शामिल थे. सभी मृतक एक ही परिवार के थे. दर्दनाक हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

बताया जा रहा है कि कोनूर में गंधम गंगैया के घर एक शुभ कार्यक्रम था. जिसमें उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार शामिल होने के लिए आए हुए थे. गंगैया का बेटा, बेटी और दूसरे लोग नदी में सैर के लिए नाव से गये हुए थे. नाव पर कुल 10 लोग सवार थे. नदी में कुछ दूर जाने के बाद, वापस लौटते समय नाव पलट गयी. नाव के डूबने पर वहां चीख-पुकार मच गयी. शोर सुनकर आस-पास के स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए नदी में डूब रहे 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया... जबकि चार लोग गहरे पानी में चले गये. बाद में उनके शव बरामद किये गये. मरने वालों की पहचान गंधम संध्या, गंधम सैनी, बथुला कार्तिक और कोनाटा चैतन्य के रूप में हुई है. जिनकी उम्र नौ से 28 साल के बीच बताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. चारों शव नदी से बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया. जिस घर में कुछ घंटों पहले तक अपनों की खिलखिलाहट थी और बच्चों की चहल-पहल से रौनक लगी थी, वहां मातम पसरा हुआ है.