मुंबई में एक ऐसी इमारत पर बुलडोजर चल रहा है, जिसका नाम कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जुड़ा रहा है. 87 साल पुरानी इस इमारत को गिराने के लिए BMC ने कार्रवाई शुरू कर दी है लेकिन बुलडोजर चलते ही इस पर विवाद भी खड़ा हो गया है.

मामला मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में स्थित हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाने का है. बताया जाता है कि कभी दाऊद इब्राहिम का परिवार इसी इमारत में रहता था. BMC के मुताबिक, इमारत बेहद जर्जर और खतरनाक हालत में है. ऐसे में किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए इसे गिराया जा रहा है. BMC की कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. दक्षिण मुंबई के DCP मनीष कलवानिया के मुताबिक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तोड़फोड़ का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है.

इस कार्रवाई पर कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने सवाल उठाए हैं. उनका दावा है कि इस इमारत को गिराने पर हाई कोर्ट ने 2024 और 2025 में रोक लगाई थी. साथ ही संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसे लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई भी चल रही है. अमीन पटेल का कहना है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज और अदालती आदेश हैं, जिनके मुताबिक ध्वस्तीकरण पर रोक अभी भी लागू है. उन्होंने BMC की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों के इरादों की जांच की मांग की है.

दूसरी तरफ, BMC की कार्रवाई के पीछे सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट का पत्र है... ट्रस्ट ने अगस्त 2020 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इमारत खाली कराने और उसे गिराने का अनुरोध किया था. ट्रस्ट के मुताबिक ये इमारत पुनर्विकास योजना का हिस्सा है और इसका एक हिस्सा प्रस्तावित सड़क के रास्ते में भी आ रहा है.