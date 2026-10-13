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ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम: PM मोदी ने समाज के बड़े हिस्से तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचाने पर दिया जोर

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ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2026 at 2:41 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी का फायदा समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचाने पर जोर दिया. ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि वह'पावर टू एम्पावर' के विजन के साथ आए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में फोरम होस्ट करने के फैसले के लिए ब्लूमबर्ग के फाउंडर माइकल ब्लूमबर्ग का स्वागत किया. इस मौके पीएम मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया और लोकतंत्र को मजबूत करने में मीडिया की ताकत को समझाया.  

पीएम मोदी ने भारत के तेज आर्थिक विकास का जिक्र किया और कहा कि रिफॉर्म भारत का संकल्प है. पीएम ने कहा कि सस्ती दवाओं से लेकर प्रतिभा तक दुनिया भारत पर भरोसा करती है. भारत ने दुनिया को शून्य दिया, लेकिन कभी इसका श्रेय या रॉयल्टी नहीं मांगी. उन्होंने कहा कि भारत की ताकत दूसरों को सक्षम बनाने में है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी का फायदा समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचाने पर जोर दिया. ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि वह'पावर टू एम्पावर' के विजन के साथ आए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में फोरम होस्ट करने के फैसले के लिए ब्लूमबर्ग के फाउंडर माइकल ब्लूमबर्ग का स्वागत किया. इस मौके पीएम मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया और लोकतंत्र को मजबूत करने में मीडिया की ताकत को समझाया.  

पीएम मोदी ने भारत के तेज आर्थिक विकास का जिक्र किया और कहा कि रिफॉर्म भारत का संकल्प है. पीएम ने कहा कि सस्ती दवाओं से लेकर प्रतिभा तक दुनिया भारत पर भरोसा करती है. भारत ने दुनिया को शून्य दिया, लेकिन कभी इसका श्रेय या रॉयल्टी नहीं मांगी. उन्होंने कहा कि भारत की ताकत दूसरों को सक्षम बनाने में है. 

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