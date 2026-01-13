ETV Bharat / Videos

राहुल गांधी ने कहा, 'जन नायकन फिल्म को रोकना तमिल संस्कृति पर हमला' - RAHUL CRITICIZES CENTRAL GOVERNMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
राहुल गांधी का जन नायकन को लेकर केंद्र पर निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 10:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

फिल्म "जन नायकन" के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल. उन्होंने केंद्र सरकार पर जानबूझकर अभिनेता विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज को रोकने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि यह सीधे तमिल संस्कृति पर हमला है.

फिल्म जननायकन के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा रखी है. सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली फिल्म निर्माता की याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई करेगा. याचिका मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगी है. हाईकोर्ट ने फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से मंजूरी मिलने के सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी थी. न्यायालय का यह आदेश अंतरिम था.

मद्रास हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीएफसी को जन नायकन को तुरंत सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया गया था. इस आदेश के बाद से विजय की फिल्म अधर में लटक गई है. फिल्म के निर्माता ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. राहुल गांधी ने इस पर हमला किया है. राहुल ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जन नायकन को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है.

फिल्म "जन नायकन" के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल. उन्होंने केंद्र सरकार पर जानबूझकर अभिनेता विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज को रोकने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि यह सीधे तमिल संस्कृति पर हमला है.

फिल्म जननायकन के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा रखी है. सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली फिल्म निर्माता की याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई करेगा. याचिका मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगी है. हाईकोर्ट ने फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से मंजूरी मिलने के सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी थी. न्यायालय का यह आदेश अंतरिम था.

मद्रास हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीएफसी को जन नायकन को तुरंत सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया गया था. इस आदेश के बाद से विजय की फिल्म अधर में लटक गई है. फिल्म के निर्माता ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. राहुल गांधी ने इस पर हमला किया है. राहुल ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जन नायकन को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL CRITICIZES CENTRAL GOVERNMENT
JANA NAYAGAN
MODI GOVERMENT
TAMIL ACTOR VIJAY
RAHUL CRITICIZES CENTRAL GOVERNMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

A dragon boat race

आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में केरल की तर्ज पर ड्रैगन बोट रेस , मकर संक्रांति उत्सव पर हुआ आयोजन

January 13, 2026 at 9:31 PM IST
Unique portrait of PM Modi

ओडिशा के छात्रों ने पीएम मोदी का बनाया अनोखा पोट्रेट, बेकार कपड़ों का इस्तेमाल कर बनाई 6 फीट की कलाकृति

January 13, 2026 at 9:12 PM IST
पाकिस्तान पर जमीनी हमले के लिए तैयार थी भारतीय सेना

ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख का बड़ा खुलासा: पाकिस्तान पर जमीनी हमले के लिए तैयार थी भारतीय सेना

January 13, 2026 at 8:09 PM IST
आवारा कुत्तों पर सुप्रीमकोर्ट की सख्त चेतावनी

आवारा कुत्तों पर सुप्रीमकोर्ट की सख्त चेतावनी, राज्य सरकारों को देना पड़ सकता है भारी जुर्माना

January 13, 2026 at 7:11 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.