ब्लिंकिट, स्विगी ने 10-मिनट डिलीवरी का टारगेट हटाया, सरकार के दखल के बाद फैसला - DROP 10 MINUTE DELIVERY TARGETS

10-मिनट डिलीवरी का टारगेट हटाया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 10:23 PM IST

गिग वर्कर की सुरक्षा के लिए एक बड़े कदम के तहत, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के दखल के बाद ब्लिंकिट ने अपने सभी ब्रांड प्लेटफॉर्म से "10-मिनट डिलीवरी" का दावा हटा दिया है. ये फैसला डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद आया. जिन पर अक्सर अवास्तविक टाइमलाइन को पूरा करने का बहुत ज़्यादा दबाव होता था.

मंडाविया ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और ज़ोमैटो के अधिकारियों के साथ बातचीत की और उनसे डिलीवरी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त डिलीवरी समय सीमा खत्म करने का आग्रह किया. चारों कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि वे विज्ञापन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीवरी-टाइम की प्रतिबद्धताओं को हटा देंगी. ये कदम कदम 25 और 31 दिसंबर को गिग वर्कर यूनियनों के विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया, जिन्होंने बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ और मनमाने समय-आधारित डिलीवरी लक्ष्यों को खत्म करने की मांग की थी. 

