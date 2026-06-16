राजौरी जिले में एलओसी के पास ब्लास्ट, सेना के चार जवान घायल - BLAST NEAR LOC IN RAJOURI
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Published : June 16, 2026 at 10:56 PM IST
जम्मू के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक धमाका हुआ है.. जिसमें एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत सेना के चार जवान घायल हो गए. ये ब्लास्ट कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है.
सेना के अधिकारियों के मुताबिक, सेना के जवानों की एक टीम LOC के नौशेरा सेक्टर के फॉरवर्ड कलाल इलाके में पेट्रोलिंग पर थी.. तभी यह घटना हुई. ब्लास्ट में घायल जवानों को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया है.
वहीं खबर है कि यहां अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे एक गांव के ऊपर पाकिस्तान की ओर से आए एक संदिग्ध ड्रोन को देखा गया. सोमवार की देर रात सुंदरबनी सेक्टर में एक ड्रोन जैसी वस्तु को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर से भारतीय सीमा में आते हुए दिखा. ड्रोन में से चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी.
जम्मू के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक धमाका हुआ है.. जिसमें एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत सेना के चार जवान घायल हो गए. ये ब्लास्ट कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है.
सेना के अधिकारियों के मुताबिक, सेना के जवानों की एक टीम LOC के नौशेरा सेक्टर के फॉरवर्ड कलाल इलाके में पेट्रोलिंग पर थी.. तभी यह घटना हुई. ब्लास्ट में घायल जवानों को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया है.
वहीं खबर है कि यहां अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे एक गांव के ऊपर पाकिस्तान की ओर से आए एक संदिग्ध ड्रोन को देखा गया. सोमवार की देर रात सुंदरबनी सेक्टर में एक ड्रोन जैसी वस्तु को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर से भारतीय सीमा में आते हुए दिखा. ड्रोन में से चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी.