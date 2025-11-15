दिल्ली में कार धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात बड़ा धमाका हुआ. विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए. धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज ने पूरे इलाके को दहला दिया. धमाके में पुलिस स्टेशन का एक हिस्सा ढह गया, जबकि मौके पर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. बड़े धमाके के बाद कई छोटे-छोटे धमाके हुए... जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम में दिक्कतें आईं. धमाका उस वक्त हुआ जब नौगाम पुलिस स्टेशन जब्त विस्फोटकों के सैंपल लिए जा रहे थे. व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में हाल में हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से इन विस्फोटकों के जखीरे को जब्त किया गया था.. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस धमाके के पीछे किसी आतंकी साजिश के होने से इनकार किया है. ब्लास्ट में जिन 9 लोगों की मौत हुई है.. उनमें FSL के तीन कर्मचारी, दो राजस्व अधिकारी, स्टेट इंवेस्टिगेशन एजेंसी का एक अधिकारी, श्रीनगर का एक दर्जी और दो फोटोग्राफर शामिल थे.. मृतक के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है. हादसे में लोगों को श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया.. जहां जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनसे मुलाकात की.