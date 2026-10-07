ब्लैक सी में लाइबेरिया के तेल टैंकर पर ड्रोन हमला, सवार 23 भारतीय क्रू सदस्यों का हुआ सुरक्षित रेस्क्यू

रूस के पास काले सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर यूक्रेन की ओर से कथित तौर पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद जहाज में भयंकर आग लग गई. गनीमत यह रही कि इस हमले के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इमरजेंसी टीमों ने टैंकर पर सवार सभी 23 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है. रूस के परिवहन मंत्रालय के अनुसार, यह जहाज रूस के 'शैडो फ्लीट' का हिस्सा था और पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए तेल ले जा रहा था.

इस लगातार हो रहे हमलों के कारण ब्लैक सी में समुद्री व्यापार और ऊर्जा निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे माल ढुलाई की लागत भी बढ़ गई है.