ETV Bharat / Videos

ब्लैक सी में लाइबेरिया के तेल टैंकर पर ड्रोन हमला, सवार 23 भारतीय क्रू सदस्यों का हुआ सुरक्षित रेस्क्यू

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
LIBERIA FLAGGED OIL TANKER ATTACKED IN BLACK SEA CREW RESCUED (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2026 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रूस के पास काले सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर यूक्रेन की ओर से कथित तौर पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद जहाज में भयंकर आग लग गई. गनीमत यह रही कि इस हमले के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इमरजेंसी टीमों ने टैंकर पर सवार सभी 23 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है. रूस के परिवहन मंत्रालय के अनुसार, यह जहाज रूस के 'शैडो फ्लीट' का हिस्सा था और पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए तेल ले जा रहा था.

इस लगातार हो रहे हमलों के कारण ब्लैक सी में समुद्री व्यापार और ऊर्जा निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे माल ढुलाई की लागत भी बढ़ गई है.

रूस के पास काले सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर यूक्रेन की ओर से कथित तौर पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद जहाज में भयंकर आग लग गई. गनीमत यह रही कि इस हमले के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इमरजेंसी टीमों ने टैंकर पर सवार सभी 23 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है. रूस के परिवहन मंत्रालय के अनुसार, यह जहाज रूस के 'शैडो फ्लीट' का हिस्सा था और पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए तेल ले जा रहा था.

इस लगातार हो रहे हमलों के कारण ब्लैक सी में समुद्री व्यापार और ऊर्जा निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे माल ढुलाई की लागत भी बढ़ गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

OIL TANKER
INDIAN CREW
RUSSIA UKRAINE WAR
MARINE TRAFFIC
BLACK SEA ATTACK

संबंधित ख़बरें

FRANCIS HALZEN NOBEL PRIZE IN PHYSICS 2026

फ्रांसिस हैल्ज़ेन को मिला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के निर्माण में है अहम योगदान

October 7, 2026 at 10:47 AM IST
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

हिरासत में लिए गए राहुल गांधी और अन्य सांसदों को रिहा किया गया, दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी परिसर खाली कराया

October 6, 2026 at 10:52 PM IST
पाकिस्तान, तुर्किये सऊदी अरब में तैनात करेंगे अपनी सेना

मक्का समझौते के तहत पाकिस्तान, तुर्किये सऊदी अरब में तैनात करेंगे अपनी सेना

October 6, 2026 at 9:04 PM IST
NATURAL MATERIAL DURGA IDOL MAKING CUTTACK

बाजार से नहीं आती यहां की मां दुर्गा की प्रतिमा, 500 साल पुरानी परंपरा; इमली के बीज और हल्दी से तैयार होते हैं प्राकृतिक रंग

October 6, 2026 at 8:48 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.