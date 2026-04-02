ममता के गढ़ में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, अमित शाह बोले- ममता बनर्जी को विदाई देने के लिए पूरा बंगाल तैयार - WEST BANGAL ELECTION
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Published : April 2, 2026 at 9:27 PM IST
गुरुवार को कोलकाता में ममता के गढ़ भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भगवा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान रोड शो किया. शाह ने भवानीपुर चुनाव को महज एक और विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं. बल्कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाने के बीजेपी के अभियान का केंद्रबिंदु बताया. शाह ने कहा, कि पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई देने के लिए तैयार है. फिलहाल बंगाल बीजेपी का होगा या फिर ममता का साथ देगा.इसके लिए आपको आपको 4 मई तक इंतजार करना होगा.
गुरुवार को कोलकाता में ममता के गढ़ भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भगवा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान रोड शो किया. शाह ने भवानीपुर चुनाव को महज एक और विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं. बल्कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाने के बीजेपी के अभियान का केंद्रबिंदु बताया. शाह ने कहा, कि पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई देने के लिए तैयार है. फिलहाल बंगाल बीजेपी का होगा या फिर ममता का साथ देगा.इसके लिए आपको आपको 4 मई तक इंतजार करना होगा.