राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग, सवाल पूछने पर मीडिया पर बरसे राहुल गांधी - BJP TARGETS RAHUL GANDHI

राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग

Published : February 12, 2026 at 6:37 PM IST

बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की है. साथ ही, उन्होंने राहुल गांधी के आजीवन चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने की डिमांड की है. इसके लिए निशिकांत दूबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन शुरू करने के लिए नोटिस दिया है और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.  

इस पर जब मीडिया ने राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की, तो वो मीडिया पर ही भड़क उठे और उस पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया दिया.  

दरअसल, संसद बजट सत्र का पहला चरण पूरी तरह हंगामे में बीत गया. राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र लोकसभा में करने की कोशिश की.. स्पीकर ने इसके लिए उन्हें अनुमति नहीं दी.. जिसके बाद संसद के अंदर और बाहर भारी हंगामा हुआ. किताब की सच्चाई सामने के बाद से बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

