बंपर जीत की उम्मीद लगाए हैं बीजेपी कार्यकर्ता, मतगणना से पहले पटना में 501 किलो लड्डू बनाने का दिया ऑर्डर - BJP WORKER ORDER LADDUS
Published : November 12, 2025 at 9:50 PM IST
देश भर में लोग शुक्रवार को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि भारतीय जनता पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ता फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही जश्न के मूड में हैं. एग्जिट पोल में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन की स्पष्ट जीत की भविष्यवाणी से उत्साहित होकर पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 501 किलो लड्डू बनाने का ऑर्डर दे दिया है. इन लड्डुओं को नतीजे घोषित होने के बाद बांटा जाएगा. जिस मिठाई की दुकान के मालिक को ऑर्डर मिला है, वो अब तय समय पर उसे पूरा कराने में जुटे हुए हैं. अलग-अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए की स्पष्ट जीत का अनुमान जताया गया है. ज्यादातर सर्वेक्षणों में गठबंधन को 130 से 165 सीटें दी गई हैं. ये 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 122 से काफी ज्यादा है.
