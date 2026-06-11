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एमपी में बीजेपी ने तीनों राज्यसभा सीटें निर्विरोध जीतीं, मीनाक्षी नटराजन मामले में कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट - MP BJP 3 CANDIDATES WON UNOPPOSED

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बीजेपी ने तीनों राज्यसभा सीटें निर्विरोध जीतीं (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 11, 2026 at 10:30 PM IST

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मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों पर भाजपा की जीत लगभग तय हो गई है. गुरुवार को विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिए. इसके साथ ही तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध राज्यसभा पहुंचने का रास्ता साफ माना जा रहा है. हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को होगी, जिस पर कांग्रेस की आखिरी उम्मीद टिकी हुई है. दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को विस्तार से समझने की आवश्यकता बताते हुए सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है. इधर कांग्रेस का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन निरस्त करने का फैसला गैर-कानूनी और पक्षपातपूर्ण तरीके से लिया है.

मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों पर भाजपा की जीत लगभग तय हो गई है. गुरुवार को विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिए. इसके साथ ही तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध राज्यसभा पहुंचने का रास्ता साफ माना जा रहा है. हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को होगी, जिस पर कांग्रेस की आखिरी उम्मीद टिकी हुई है. दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को विस्तार से समझने की आवश्यकता बताते हुए सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है. इधर कांग्रेस का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन निरस्त करने का फैसला गैर-कानूनी और पक्षपातपूर्ण तरीके से लिया है.

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