केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि उन्हें भरोसा है कि BJP पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव जीतेगी और सरकार बनने के बाद, वह राज्य से "हर एक घुसपैठिए को बाहर निकाल देगी". बिहार के अररिया जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे सीमांचल क्षेत्र में आता है, शाह ने कहा, "पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक हैं. मुझे भरोसा है कि BJP जीतने वाली है. नई सरकार बनने पर, हम हर एक घुसपैठिए को बाहर निकाल देंगे." शाह ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया बिहार में, खासकर सीमांचल क्षेत्र में शुरू होगी. शाह ने कहा, "हमने पिछले साल बिहार में विधानसभा चुनाव इसी मुद्दे पर जीते थे, भले ही हमारे विरोधियों ने हमारे एजेंडे की आलोचना की थी. हम यह साफ करना चाहते हैं कि यह सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं था, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार का पक्का इरादा था. इसे बहुत जल्द पूरे सीमांचल क्षेत्र में लागू किया जाएगा." गृह मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश भर में हर लेवल पर काम किया जाए और देश को घुसपैठ-मुक्त बनाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया जाए. उन्होंने कहा, "तीन दिनों में, हम मिनिस्ट्री, बिहार होम डिपार्टमेंट, पुलिस और कई ऑर्गनाइज़ेशन के साथ डिटेल्ड मीटिंग करके एक एक्शन प्लान बनाने जा रहे हैं. घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाला जाएगा. इस कैंपेन के तहत बॉर्डर के 10 किलोमीटर के अंदर सभी मुश्किल से मिलने वाले कब्ज़ों को हटा दिया जाएगा. घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें भारत से निकाला जाएगा."