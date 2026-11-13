'चुनावी राज्यों में एजेंसियों और गैंगस्टरों का इस्तेमाल करती है बीजेपी': केजरीवाल परिवार को धमकी पर भड़के भगवंत मान

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के परिवार को मिली कथित धमकियों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी पर आरोप लगाया कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां वह धमकियां देने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों और गैंगस्टरों का इस्तेमाल करती है. मान ने हाल ही में चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करने वाले सुनील जाखड़ के बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पंजाब से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी. अरविंद केजरीवाल के परिवार को मिली धमकियों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है. इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह भाजपा है; जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं, वहां वे एक खास तरीका अपनाते हैं, जिसमें धमकियां देने के लिए ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और यहां तक कि गैंगस्टरों का भी इस्तेमाल किया जाता है."