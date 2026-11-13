ETV Bharat / Videos

'चुनावी राज्यों में एजेंसियों और गैंगस्टरों का इस्तेमाल करती है बीजेपी': केजरीवाल परिवार को धमकी पर भड़के भगवंत मान

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
केजरीवाल परिवार को धमकी पर भड़के भगवंत मान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 13, 2026 at 10:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के परिवार को मिली कथित धमकियों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी पर आरोप लगाया कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां वह धमकियां देने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों और गैंगस्टरों का इस्तेमाल करती है. मान ने हाल ही में चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करने वाले सुनील जाखड़ के बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पंजाब से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी. अरविंद केजरीवाल के परिवार को मिली धमकियों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है. इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह भाजपा है; जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं, वहां वे एक खास तरीका अपनाते हैं, जिसमें धमकियां देने के लिए ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और यहां तक कि गैंगस्टरों का भी इस्तेमाल किया जाता है."

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के परिवार को मिली कथित धमकियों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी पर आरोप लगाया कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां वह धमकियां देने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों और गैंगस्टरों का इस्तेमाल करती है. मान ने हाल ही में चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करने वाले सुनील जाखड़ के बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पंजाब से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी. अरविंद केजरीवाल के परिवार को मिली धमकियों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है. इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह भाजपा है; जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं, वहां वे एक खास तरीका अपनाते हैं, जिसमें धमकियां देने के लिए ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और यहां तक कि गैंगस्टरों का भी इस्तेमाल किया जाता है."

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAGWANT MANN KEJRIWAL THREAT
भगवंत मान अरविंद केजरीवाल धमकी
अकाली भाजपा गठबंधन पंजाब
आम आदमी पार्टी टिकट वितरण पंजाब

संबंधित ख़बरें

राहुल गांधी का बड़ा आरोप

'प्रधानमंत्री मोदी मेरा फोन टैप करवा रहे हैं', राहुल गांधी का बड़ा आरोप

November 13, 2026 at 8:27 PM IST
असम में भीषण हादसा

असम में भीषण हादसा : दो वाहनों की टक्कर, 23 लोगों की मौत, कई घायल, सीएम सरमा ने जताया दुख

November 13, 2026 at 8:15 PM IST
Microsoft की सेवाएं दुनियाभर में हुईं ठप

Microsoft की सेवाएं दुनियाभर में हुईं ठप, यूजर्स को हुई परेशानी

November 13, 2026 at 7:15 PM IST
कश्मीर में बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर

कश्मीर में बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर, राजदान पास बंद होने से गुरेज का रास्ता रुका

November 13, 2026 at 4:46 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.