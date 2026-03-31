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असम विधानसभा चुनाव 2026: BJP का संकल्प पत्र जारी, राज्य में 5 लाख करोड़ के निवेश और मूल निवासियों की सुरक्षा का वादा - BJP RELEASES MANIFESTO FOR ASSAM

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BJP का संकल्प पत्र जारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 5:11 PM IST

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असम में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है. इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें पार्टी ने प्रदेश की जनता से 31 वादे किए. पार्टी ने मूल निवासियों की जमीन, विरासत और गरिमा की रक्षा करने और 5 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का वादा किया है. इसके साथ ही, बांग्लादेशियों द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, राज्य का विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना शामिल है.  

पार्टी ने असम में शांति बहाली, स्थिरता और विकास का दावा किया. पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे. असम में विधानसभा की 126 सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी.

असम में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है. इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें पार्टी ने प्रदेश की जनता से 31 वादे किए. पार्टी ने मूल निवासियों की जमीन, विरासत और गरिमा की रक्षा करने और 5 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का वादा किया है. इसके साथ ही, बांग्लादेशियों द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, राज्य का विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना शामिल है.  

पार्टी ने असम में शांति बहाली, स्थिरता और विकास का दावा किया. पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे. असम में विधानसभा की 126 सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी.

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असम विधानसभा चुनाव 2026
BJP का संकल्प पत्र
असम के लोगों से बीजेपी के वादे
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