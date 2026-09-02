श्रीनगर में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पूरा इलाका छावनी में तब्दील

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी श्रीनगर के लाल चौक के घंटा घर पर विरोध-प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के घेराव की भी तैयारी कर रखी है. हालात को देखते हुए श्रीनगर में घंटा घर, लाल चौक से लेकर सिविल सचिवालय तक बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया. बीजेपी ने बिजली की दरों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरा है, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये फैसला मजबूरी में लिया गया था. इसी बीच, जम्मू-कश्मीर को राज्य दर्जा दिए जाने और धारा 370 की बहाली की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सड़कों पर उतरी.