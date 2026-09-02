ETV Bharat / Videos

श्रीनगर में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पूरा इलाका छावनी में तब्दील

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
श्रीनगर में बीजेपी का प्रदर्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2026 at 4:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी श्रीनगर के लाल चौक के घंटा घर पर विरोध-प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के घेराव की भी तैयारी कर रखी है. हालात को देखते हुए श्रीनगर में घंटा घर, लाल चौक से लेकर सिविल सचिवालय तक बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया. बीजेपी ने बिजली की दरों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरा है, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये फैसला मजबूरी में लिया गया था. इसी बीच, जम्मू-कश्मीर को राज्य दर्जा दिए जाने और धारा 370 की बहाली  की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सड़कों पर उतरी.

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी श्रीनगर के लाल चौक के घंटा घर पर विरोध-प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के घेराव की भी तैयारी कर रखी है. हालात को देखते हुए श्रीनगर में घंटा घर, लाल चौक से लेकर सिविल सचिवालय तक बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया. बीजेपी ने बिजली की दरों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरा है, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये फैसला मजबूरी में लिया गया था. इसी बीच, जम्मू-कश्मीर को राज्य दर्जा दिए जाने और धारा 370 की बहाली  की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सड़कों पर उतरी.

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP PROTESTS IN SRINAGAR
UNEMPLOYMENT AND INFLATION
ARTICLE 370
OMAR ABDULLA
BJP PROTEST IN SRINAGAR

संबंधित ख़बरें

अमेरिकी मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत

ईरान का दावा: अमेरिकी मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत, हूती विद्रोहियों ने दी बड़ी चेतावनी

September 2, 2026 at 2:42 PM IST
मुस्लिम विरोधी नहीं थे सावरकर- परिवार

मुस्लिम विरोधी नहीं थे सावरकर, परिवार का कोर्ट में दावा, कहा- राहुल गांधी ने गलत छवि बनाई

September 2, 2026 at 1:59 PM IST
DA बकाये पर SC पहुंची पंजाब सरकार

पंजाब सरकार ने DA बकाया मामले में SC में कहा, दो हफ्ते में नहीं हो सकता 14 हजार 191 करोड़ का भुगतान

September 2, 2026 at 1:58 PM IST
क्या तिब्बत में तबाही की सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहता चीन ?

क्या तिब्बत में तबाही की सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहता चीन ?, निर्वासित तिब्बती और उनके संगठनों ने लगाए गंभीर आरोप

September 1, 2026 at 11:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.