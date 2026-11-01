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रोहतक से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन LIVE

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Nitin Navin Rohtak Visit Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 1, 2026 at 11:38 AM IST

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रोहतक: आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रोहतक दौरे पर रहेंगे. यहां से वो बीजेपी की पदयात्रा की शुरुआत करेंगे. रोहतक में होने वाली पदयात्रा (Rohtak BJP Padyatra Update) में प्रदेश के 12 जिलों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे. ये पदयात्रा पार्टी के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत निकाली जाएगी. पदयात्रा की शुरुआत रोहतक के जाट शिक्षण संस्था के मैदान से होगी और समापन बापू पार्क पर होगा. ये जानकारी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने शुक्रवार को रोहतक में पार्टी कार्यालय मंगल कमल में पत्रकार वार्ता में दी. इससे पहले उन्होंने पदयात्रा के संबंध में यहां विभिन्न मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की.

रोहतक: आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रोहतक दौरे पर रहेंगे. यहां से वो बीजेपी की पदयात्रा की शुरुआत करेंगे. रोहतक में होने वाली पदयात्रा (Rohtak BJP Padyatra Update) में प्रदेश के 12 जिलों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे. ये पदयात्रा पार्टी के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत निकाली जाएगी. पदयात्रा की शुरुआत रोहतक के जाट शिक्षण संस्था के मैदान से होगी और समापन बापू पार्क पर होगा. ये जानकारी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने शुक्रवार को रोहतक में पार्टी कार्यालय मंगल कमल में पत्रकार वार्ता में दी. इससे पहले उन्होंने पदयात्रा के संबंध में यहां विभिन्न मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की.

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नितिन नवीन रोहतक दौरा
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