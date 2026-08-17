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BJP अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम का एलान, अमित मालवीय बाहर, जानें किन्हें मिली नई टीम में जगह - NARENDRA MODI

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नितिन नबीन की नई टीम का एलान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 10:08 PM IST

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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन अपनी नई राष्ट्रीय टीम का एलान कर दिया है. नई टीम में 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम. नागराजा, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर शामिल हैं.  

पार्टी ने 8 नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी दी है. इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, संतोष पुनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया पार्टी ने राष्ट्रीय  महासचिव बनाया है. वहीं, शिव प्रकाश और सौदान सिंह को संगठन का संयुक्त सचिव बनाया गया है. पार्टी ने बीएल संतोष को संगठन का राष्ट्रीय महा सचिव पद पर बरकरार रखा है.  

पीयूष गोयल पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजेश मंगल संयुक्त कोषाध्यक्ष होंगे. वहीं, डॉ संबित पात्रा को पूर्वोत्तर का को-ऑर्डिनेटर और राजीव बब्बर को पूर्वोत्तर का संयुक्त को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है. नई टीम में सोलह सचिव हैं. जिनमें कविता पाटीदार, के सुरेंद्रन, डॉ भोला सिंह, डॉ प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वरभाई पटेल, संदीप पाठक, फांगनोन कोयांक, संगीता यादव, सुनील एंटनी, एम वेंकटेश्वरन, मनोज तिग्गा, सिद्धार्थ शंभू, स्वदेश सिंह, मृगांका देव बर्मन, रोहन गुप्ता और जय प्रकाश के नाम शामिल है.  

तरुण चुग को केंद्रीय ऑफिस का प्रभारी बनाया गया है, जबकि महेंद्र पांडे को सेंट्रल ऑफिस के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है.  

पार्टी ने मोर्चा प्रमुखों के नामों का भी एलान किया है, जिनमें डॉ हिमांग जोशी को युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी को महिला मोर्चा अध्यक्ष,और बंसी लाल गुर्जर को किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है. दीपक म्हस्के बीजेपी आईटी सेल के नए चीफ होंगे जो अमित मालवीय की जगह लेंगे. बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में 6 महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तीन महिला राष्ट्रीय महासचिव शामिल हैं. नई टीम के एलान के बाद पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन और पीएम मोदी ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है. 

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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन अपनी नई राष्ट्रीय टीम का एलान कर दिया है. नई टीम में 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम. नागराजा, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर शामिल हैं.  

पार्टी ने 8 नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी दी है. इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, संतोष पुनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया पार्टी ने राष्ट्रीय  महासचिव बनाया है. वहीं, शिव प्रकाश और सौदान सिंह को संगठन का संयुक्त सचिव बनाया गया है. पार्टी ने बीएल संतोष को संगठन का राष्ट्रीय महा सचिव पद पर बरकरार रखा है.  

पीयूष गोयल पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजेश मंगल संयुक्त कोषाध्यक्ष होंगे. वहीं, डॉ संबित पात्रा को पूर्वोत्तर का को-ऑर्डिनेटर और राजीव बब्बर को पूर्वोत्तर का संयुक्त को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है. नई टीम में सोलह सचिव हैं. जिनमें कविता पाटीदार, के सुरेंद्रन, डॉ भोला सिंह, डॉ प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वरभाई पटेल, संदीप पाठक, फांगनोन कोयांक, संगीता यादव, सुनील एंटनी, एम वेंकटेश्वरन, मनोज तिग्गा, सिद्धार्थ शंभू, स्वदेश सिंह, मृगांका देव बर्मन, रोहन गुप्ता और जय प्रकाश के नाम शामिल है.  

तरुण चुग को केंद्रीय ऑफिस का प्रभारी बनाया गया है, जबकि महेंद्र पांडे को सेंट्रल ऑफिस के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है.  

पार्टी ने मोर्चा प्रमुखों के नामों का भी एलान किया है, जिनमें डॉ हिमांग जोशी को युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी को महिला मोर्चा अध्यक्ष,और बंसी लाल गुर्जर को किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है. दीपक म्हस्के बीजेपी आईटी सेल के नए चीफ होंगे जो अमित मालवीय की जगह लेंगे. बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में 6 महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तीन महिला राष्ट्रीय महासचिव शामिल हैं. नई टीम के एलान के बाद पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन और पीएम मोदी ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है. 

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