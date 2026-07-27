पंजाब में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस - BJP OFFICE IN PUNJAB ATTACKED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 27, 2026 at 7:09 PM IST
पंजाब के संगरूर में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है. हमलावरों ने पेट्रोल बम से दफ्तर को निशाना बनाया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है. बीयर की बोतल में पेट्रोल भरकर बीजेपी कार्यालय पर हमला किया गया. बोतल दफ्तर की आउटडोर गार्डन वाली दीवार के ऊपर से फेंकी गई, जो बिल्डिंग के दो हिस्सों के बीच गिरी. मौके से आग लगने के निशाने मिले हैं. सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है, हालांकि घटना में किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं और जांच कर रही हैं. बीजेपी ने इस घटना पर चिंता जताई है और ऐसी ताकतों पर लगाम लगाने की मांग की है.
पंजाब के संगरूर में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है. हमलावरों ने पेट्रोल बम से दफ्तर को निशाना बनाया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है. बीयर की बोतल में पेट्रोल भरकर बीजेपी कार्यालय पर हमला किया गया. बोतल दफ्तर की आउटडोर गार्डन वाली दीवार के ऊपर से फेंकी गई, जो बिल्डिंग के दो हिस्सों के बीच गिरी. मौके से आग लगने के निशाने मिले हैं. सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है, हालांकि घटना में किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं और जांच कर रही हैं. बीजेपी ने इस घटना पर चिंता जताई है और ऐसी ताकतों पर लगाम लगाने की मांग की है.