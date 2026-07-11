BJP ने NC विधायक को खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपये ऑफर किया, सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा - BJP POACHING NC MLA
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Published : July 11, 2026 at 8:31 PM IST
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पैसे और मंत्री पद का लालच देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया. श्रीनगर के हजरतबल में अपनी दादी बेगम अकबर जहां की 26वीं पुण्यतिथि पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने भगवा पार्टी में शामिल होने के लिए जम्मू में एनसी के एक विधायक को निजी तौर पर 20 से 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया. उमर अब्दुल्ला ने कहा, "आप ने हमारे सब्र और चुप्पी का मजाक बना दिया है. आप ने कुछ नहीं सीखा. नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की नई कोशिशें की जा रही हैं. पैसे और मंत्री पद के जरिये विधायकों को लुभाने में नाकाम रहने के बाद, आप उन्हें बंद दरवाजों के पीछे बता रहे हैं कि आप राज्य का दर्जा बहाल करेंगे."
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पैसे और मंत्री पद का लालच देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया. श्रीनगर के हजरतबल में अपनी दादी बेगम अकबर जहां की 26वीं पुण्यतिथि पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने भगवा पार्टी में शामिल होने के लिए जम्मू में एनसी के एक विधायक को निजी तौर पर 20 से 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया. उमर अब्दुल्ला ने कहा, "आप ने हमारे सब्र और चुप्पी का मजाक बना दिया है. आप ने कुछ नहीं सीखा. नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की नई कोशिशें की जा रही हैं. पैसे और मंत्री पद के जरिये विधायकों को लुभाने में नाकाम रहने के बाद, आप उन्हें बंद दरवाजों के पीछे बता रहे हैं कि आप राज्य का दर्जा बहाल करेंगे."